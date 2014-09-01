全球金市：钯金连涨第四日接近13年半高位，受供应疑虑支撑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
俄罗斯总统普京周日要求立即就乌克兰南部和东部地区的“国家地位”举行会谈，但他的发言人表示，这并不意味着俄方现在支持叛军为他们控制的地盘寻求独立。
两天前，普京在一次公开露面中将基辅政府与纳粹相提并论，警告西方国家不要“干涉我们”。目前欧洲和美国在为可能进一步制裁俄罗斯做准备，旨在阻止俄方行动，在他们看来俄罗斯正在直接军事介入乌克兰内战。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五表示，其黄金持仓量下降0.08%，至795.00吨。
美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年8月26日当周，对冲基金及基金经理人连续第二周下调黄金期货及期权的看多部位，因美国股市上涨打压了外界对黄金的需求。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/于春红; 审校 郑茵/许娜)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。