全球金市：钯金连涨第四日接近13年半高位，受供应疑虑支撑

俄罗斯总统普京周日要求立即就乌克兰南部和东部地区的“国家地位”举行会谈，但他的发言人表示，这并不意味着俄方现在支持叛军为他们控制的地盘寻求独立。

两天前，普京在一次公开露面中将基辅政府与纳粹相提并论，警告西方国家不要“干涉我们”。目前欧洲和美国在为可能进一步制裁俄罗斯做准备，旨在阻止俄方行动，在他们看来俄罗斯正在直接军事介入乌克兰内战。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五表示，其黄金持仓量下降0.08%，至795.00吨。

美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年8月26日当周，对冲基金及基金经理人连续第二周下调黄金期货及期权的看多部位，因美国股市上涨打压了外界对黄金的需求。(完)

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