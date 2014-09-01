欧洲金融：数家瑞士银行退出配合美国追查逃税行动的计划--报载

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透苏黎世8月31日 - 瑞士报纸NZZ am Sonntag周日引述未具名消息来源说，有至少10家瑞士银行已退出旨在解决他们和美国关于税务争议的计划。
去年在瑞士政府居中协调之下，约有100家瑞士银行同意加入该计划和美国当局合作，改进银行业协助避税的漏洞。
“至少有10家在2013年底决定支付罚金的银行，已经决定撤回他们的决定，”NZZ am Sonntag说。该报导引述未具名的律师和稽核人员，但报导中没有指明相关的银行。
报导说，这些银行相信自身并没有违反美国法律，美国司法部律师也很惊讶见到他们参加这项计划，而且没有反对他们退出。
总部位于列支敦士登的VP Bank 上周表示，该行认为已不再有必要参与该项计划。
约有十几家瑞士银行在美国追税行动中面临刑事调查。今年稍早时，瑞士信贷 已经达成和解，认罪并支付26亿美元的罚金。(完)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)