欧洲金融：数家瑞士银行退出配合美国追查逃税行动的计划--报载

路透苏黎世8月31日 - 瑞士报纸NZZ am Sonntag周日引述未具名消息来源说，有至少10家瑞士银行已退出旨在解决他们和美国关于税务争议的计划。

去年在瑞士政府居中协调之下，约有100家瑞士银行同意加入该计划和美国当局合作，改进银行业协助避税的漏洞。

“至少有10家在2013年底决定支付罚金的银行，已经决定撤回他们的决定，”NZZ am Sonntag说。该报导引述未具名的律师和稽核人员，但报导中没有指明相关的银行。

报导说，这些银行相信自身并没有违反美国法律，美国司法部律师也很惊讶见到他们参加这项计划，而且没有反对他们退出。

总部位于列支敦士登的VP Bank 上周表示，该行认为已不再有必要参与该项计划。