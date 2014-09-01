版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 09:35 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元出现负面讯号，趋势向下

0105GMT

* 中国官方制造业采购经理人指数(PMI)略低于预期 ，澳元反应温和

* 欧元/澳元的5日、10日、20日移动均线及5周、10周、20周移动均线均走低，20日波林格区间扩张

* 趋势确立，测试周五所及的11月趋势低位1.4043

* 若收在1.4040下方，可能下探1.3714，该处为2012/2014年涨幅的50%回档位

* 图表：link.reuters.com/zeq72w (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 张若琪 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐