《中国报摘》--其他报纸重要消息9月1日

**上海证券报**

--数据显示，截至今年6月末，四家上市险企的权益占比降至历史低位，而固定收益类资产明显“受宠”被超配，特别是“非标”投资一路加速度，对投资业绩的提速功不可没。据了解，目前主流寿险公司的平均负债久期大概在15年、20年以上，但资产久期却低于10年，化解错配风险将是国内保险公司未来几年的重要工作。

**证券时报**

--安徽省省长王学军及省国资委等主要负责人8月29日调研铜陵有色集团控股有限公司研究国企改革和公司转型升级对策。铜陵有色集团作为中国有色金属行业龙头企业、安徽最大的工业企业，铜陵有色 则是旗下唯一上市公司平台。分析人士认为，有色集团国企改革如能突破，铜陵有色或将因此受益。

**人民日报**

--中国国务院副总理汪洋8月30-31日在新疆考察调研农业农村工作时强调，开展棉花目标价格改革试点，是探索完善农产品价格形成机制、发挥市场配置资源作用的重大举措。(完)

**金融时报**

--中国建设银行 收购巴西工商银行(“BICBANCO”或“BIC银行”)总股本72.00% 的股份买卖交易已于巴西当地时间8月29日完成交割手续。这是迄今为止中资商业银行在海外规模最大的控股权并购，对建行国际化发展具有重要战略意义。

--上海市委副书记、市长杨雄近日向党外人士通报了上海自贸试验区建设情况，下一步将围绕形成首批可复制、可推广的制度成果，继续抓好改革事项的落实落地；同时深入分析自贸试验区和“四个中心”联动发展新路径，年底前提出一批新的改革举措。(完)