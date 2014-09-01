中国法规：预算法完成首次大修，成为倒逼财税改革提速的制度保障--新华

路透北京9月1日 - 中国新华网报导称，预算法是财税领域的“龙头法”，修改的新法无疑将引领新一轮财税体制改革开启大幕，新预算法也必将成为倒逼财税改革提速的重要制度保障。

报导援引北京大学法学院教授刘剑文说，重大改革要于法有据。只有预算法修改取得突破，预算改革才能依法推进，而预算改革是新一轮财税体制改革的“先行军”，“预算法不出，新一轮财税改革无法推行。”

与现行法相比，修改后的预算法在明确立法宗旨、细化全口径预算管理制度、预算公开制度、赋予地方政府有限发债权，以及完善预算审查、监督、强化预算责任等方面都有明显进步，突显未来全面规范、透明预算、提高效率的预算制度改革方向。 报导称，新预算法进一步明确立法宗旨被认为是新预算法的一大亮点。修改后的预算法明确，立法是为了规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。

“这样的表述与深化财税体制改革总体方案提出的要求相一致。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任杨志勇说。

杨志勇表示，预算法修改，广泛吸收财税改革经验，融入财税体制改革总体方案之基本精神，必将对财税改革起到保驾护航的作用。但他也指出，不确定的未来，还会要求预算法作进一步修改。“毕竟，财税改革在全面深化改革中的地位决定了财税改革将贯穿全面深化改革的全过程。”

预算法的首次大修历时十年，过程曲折，凸显改革的复杂与艰难。刘剑文认为，其根源在于一系列改革难题，如预算公开、地方债、转移支付制度改革、预算管理和监管等最初在改革方向上难达成共识。

新预算法的另一个亮点是，更加详细地规范了预算编制和调整，预算公开首次入法，并增加了强化人大对预算审查监督方面的内容，还对未按规定编制、调整预算等行为，引入“追究行政责任”的惩戒规定。

2013年年底，党的十八届三中全会部署了新时期深化财税体制改革的蓝图，日前中共中央政治局会议又审议通过了深化财税体制改革总体方案，新一轮财税体制改革已然箭在弦上。这轮改革要想在深水区有所推进，必须修改预算法先行。