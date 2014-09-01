《香港报摘》--其他报纸重要消息9月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
*明报：
--中国白银 集团主席陈万天表示，公司将以网上平台“金银猫”吸引不能自资承担巨额投资的深圳水贝地区首饰及加工商加盟，由集团説明提供配套服务及品质检查，协助落地销售。线上业务比传统只做生产业务的毛利率只有20%为高，可以达到40%。
*星岛日报：
--金天医药 主席金东涛表示，最迟未来一年半内将旗下所有药房转型至金天爱心药房连锁，他还表示集团会继续每年收购150家药店及开设10家自营店的目标，未来会集中于北方地区。
*苹果日报：
--沪港通首轮市场演习完成，今次共有97名交易所参与者（占市场总成交量80%）及108名中央结算及交收系统参与者参与演习。港交所 发言人表示，将收集今次演习资料加以分析，并于9月13日第二轮演习进行相应的微调。
*东方日报：
--经营石化贸易及路桥建设的上海栋华 董事长兰华升表示，公司有意拓展化肥业务，料从大宗贸易开始，惟未有披露推出时间表。
*文汇报：
--为用户提供通信解决方案的中国全通 今年上半年股东应占溢利1.2亿元人民币，同比升17.5%；每股盈利0.087元。
*大公报：
--超威动力 由于行政、研发开支以及融资成本上升，今年上半年纯利倒退42.1%至1.25亿元人民币。期内，受惠铅酸动力电池销量大幅增长，收入按年增长28.8%至83亿元。（完）
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台湾报摘 (整理 张亚璇；审校 雷美珍/黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。