《香港报摘》--其他报纸重要消息9月1日

*明报：

--中国白银 集团主席陈万天表示，公司将以网上平台“金银猫”吸引不能自资承担巨额投资的深圳水贝地区首饰及加工商加盟，由集团説明提供配套服务及品质检查，协助落地销售。线上业务比传统只做生产业务的毛利率只有20%为高，可以达到40%。

*星岛日报：

--金天医药 主席金东涛表示，最迟未来一年半内将旗下所有药房转型至金天爱心药房连锁，他还表示集团会继续每年收购150家药店及开设10家自营店的目标，未来会集中于北方地区。

*苹果日报：

--沪港通首轮市场演习完成，今次共有97名交易所参与者（占市场总成交量80%）及108名中央结算及交收系统参与者参与演习。港交所 发言人表示，将收集今次演习资料加以分析，并于9月13日第二轮演习进行相应的微调。

*东方日报：

--经营石化贸易及路桥建设的上海栋华 董事长兰华升表示，公司有意拓展化肥业务，料从大宗贸易开始，惟未有披露推出时间表。

*文汇报：

--为用户提供通信解决方案的中国全通 今年上半年股东应占溢利1.2亿元人民币，同比升17.5%；每股盈利0.087元。

*大公报：

--超威动力 由于行政、研发开支以及融资成本上升，今年上半年纯利倒退42.1%至1.25亿元人民币。期内，受惠铅酸动力电池销量大幅增长，收入按年增长28.8%至83亿元。（完）

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