长江期货：中国期指整体持仓缩减造成净空仓下降，市况不利于多方

前20名席位在IF1409与IF1412合约上共持买单105,099手、卖单124,716手。主力净空持仓量19,617手，较前一交易日减少556手。净空持仓量的下降可由多种状况引起，主力空方减仓或主力多方增仓可造成净空持仓量下降，市场整体持仓量的缩减往往也能造成净空持仓量的下降。因此上周五净空持仓量的下降并不能简单看作市场情绪转好。净空持仓量的下降主要是市场整体持仓量的下降所致。(完)