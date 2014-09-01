长江期货：中国期指整体持仓缩减造成净空仓下降，市况不利于多方

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下内容节选自9月1日的《期货日报》：
上周五，股指期货在连续回调四日后出现回升，市场整体持仓量下降2,202手。上周一至周四的回调过程中，期指持仓量整体回升。因此，当前市场呈现下跌增仓、上涨减仓的状态。
前20名席位在IF1409与IF1412合约上共持买单105,099手、卖单124,716手。主力净空持仓量19,617手，较前一交易日减少556手。净空持仓量的下降可由多种状况引起，主力空方减仓或主力多方增仓可造成净空持仓量下降，市场整体持仓量的缩减往往也能造成净空持仓量的下降。因此上周五净空持仓量的下降并不能简单看作市场情绪转好。净空持仓量的下降主要是市场整体持仓量的下降所致。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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