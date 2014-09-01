更新版 1-韩国个股：三星重工合并三星工程建设，交易规模达25亿美元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
三星重工业将对三星工程建设股东发行约9,400万新股，每股26,972韩元，使得本项交易估值约为2.5万亿韩元。三星重工业股价上周五收盘价为27,250韩元。
在本项合并案宣布之后，周一0056 GMT时，两家公司股价均上涨超过5.5%。
“三星集团最近完成一系列旗下业务相关的子公司合并案，这起并购案即为这股趋势的延伸，”Kiwoom证券公司分析师Park Joong-sun说。
“这项合并案和集团接班过程或许没有太大关系，因为李氏家族的第三代自身在这两家公司都没有持股。”
三星集团今年初已将旗下生产时装及电子原材料部门第一毛织公司分拆出来，把原材料业务与Samsung SDI 合并，而时装业务则并入三星爱宝乐园。三星爱宝乐园随后更名为第一毛织公司。
三星集团一名发言人不愿评论三星重工业和三星工程建设的合并案如何融入集团整体改造过程。
三星重工业和三星工程建设的发言人也拒绝进一步置评。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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