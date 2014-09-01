格林大华期货：上期有色金属指数将保持振荡格局

近期企业支出和出口被上调，就业市场基本面持续改善，房地产数据也得到较强恢复。美国经济持续走强，加上乌克兰战乱有升级迹象，导致美元持续对欧元升值，美元持续上涨的预期对铜价产生压制。上期有色金属指数在铜价下跌的引导下，跌至最低2,816后反弹，但力度较小，收于2,845。预计短期指数价格将跌向2,800一线，然后保持振荡格局，中长期来看，指数在保持振荡的基础上，10月将产生较大幅度的下跌。