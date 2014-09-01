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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 09:58 BJT

格林大华期货：上期有色金属指数将保持振荡格局

以下内容节选自9月1日的《期货日报》：

近期企业支出和出口被上调，就业市场基本面持续改善，房地产数据也得到较强恢复。美国经济持续走强，加上乌克兰战乱有升级迹象，导致美元持续对欧元升值，美元持续上涨的预期对铜价产生压制。上期有色金属指数在铜价下跌的引导下，跌至最低2,816后反弹，但力度较小，收于2,845。预计短期指数价格将跌向2,800一线，然后保持振荡格局，中长期来看，指数在保持振荡的基础上，10月将产生较大幅度的下跌。

铜：上期有色指数中铜占权重最大。预计短期内铜价仍将振荡，9月、10月的传统工业旺季将提振铜需求。

铝：铝在有色指数中的走势独树一帜，上周持续上涨，周末有所回落，沪铝1411合约收至14,515。基本面上，全球整体来看铝供应依旧偏紧，中国房地产数据虽同比连续下降，但降幅已在不断收窄，终端需求渐起，使得铝加工企业对原铝的需求增加。但铝价大幅上涨的基础仍不存在。沪铝1011合约本周的运行区间将在14,000-14,500。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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