离岸人民币：台湾人民币汇率/利率定盘机制上路，首日与香港差距不大

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北9月1日 - 台湾人民币汇率/利率定盘机制今日上路，首日报价与香港差距不大，其中汇价完全相同，拆款定盘利率在指标一周天期部分相差约1.1基点，其他天期则差距较大。
本地时间11:15时公布定盘价的台湾人民币汇价 报6.1473，香港 也报6.1473。
银行间人民币拆借利率部分，台湾离岸人民币银行同业拆款利率定盘 指标一周期报2.5969%，较香港 报2.60833%略低约1.1基点。在岸人民币于9:30时的定盘价 一周期则报3.584%。
不过其余天期台湾定盘价利率明显均较香港走高。
台湾央行上周四表示，将于9月1日推出台湾自有的人民币汇率及利率定盘机制。台湾此举为跟进香港脚步，以提供台湾发展人民币衍生性商品的参考指标。
汤森路透公司担任台湾离岸人民币银行同业拆款利率基准(CNT TAIBOR benchmark)的指定计算机构。
参与人民币利率定盘报价的15家银行包括中国银行台北分行、中国信托商业银行、中华开发工业银行、永丰商业银行、玉山商业银行、兆丰国际商业银行、合作金库商业银行、国泰世华银行、第一银行、华南商业银行、彰化银行、台北富邦商业银行、台湾中小企业银行、台湾新光商业银行及台湾银行。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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