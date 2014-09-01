离岸人民币：台湾人民币汇率/利率定盘机制上路，首日与香港差距不大

路透台北9月1日 - 台湾人民币汇率/利率定盘机制今日上路，首日报价与香港差距不大，其中汇价完全相同，拆款定盘利率在指标一周天期部分相差约1.1基点，其他天期则差距较大。

本地时间11:15时公布定盘价的台湾人民币汇价 报6.1473，香港 也报6.1473。

银行间人民币拆借利率部分，台湾离岸人民币银行同业拆款利率定盘 指标一周期报2.5969%，较香港 报2.60833%略低约1.1基点。在岸人民币于9:30时的定盘价 一周期则报3.584%。

不过其余天期台湾定盘价利率明显均较香港走高。

台湾央行上周四表示，将于9月1日推出台湾自有的人民币汇率及利率定盘机制。台湾此举为跟进香港脚步，以提供台湾发展人民币衍生性商品的参考指标。

汤森路透公司担任台湾离岸人民币银行同业拆款利率基准(CNT TAIBOR benchmark)的指定计算机构。