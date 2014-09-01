台湾财政：员工分红可能延后五年课税，料短期将有结论

路透台北9月1日 - 台湾财政部周一表示，日前行政院召开财政部和经济部对员工分红缓课会议，针对员工分红五年后再课税已有讨论，缓课对象、金额也扩及检讨，短期内料将再召开会议以达成共识。

财政部一位不愿具名的官员指出，经济部提出的员工分红缓课税一案主要依据先前的促产条例而来。目前财政部与经济部朝向员工分红在300万台币以下的金额、采五年后缓课的方向讨论，缓课时以五年前的分红股票金额做为课税的税基。

缓课的对象方面，前述财政部官员表示，财政部是希望能够排除资本主以及大股东，以总经理及以下员工可以缓课。不过经济部则希望总经理以上更高层级得以适用。

前述官员也表示，先前的行政院跨部会会议中财经部分双方暂无结论，短期内将再召开跨部会会议以取得共识。