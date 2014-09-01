台湾财政：员工分红可能延后五年课税，料短期将有结论

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北9月1日 - 台湾财政部周一表示，日前行政院召开财政部和经济部对员工分红缓课会议，针对员工分红五年后再课税已有讨论，缓课对象、金额也扩及检讨，短期内料将再召开会议以达成共识。
财政部一位不愿具名的官员指出，经济部提出的员工分红缓课税一案主要依据先前的促产条例而来。目前财政部与经济部朝向员工分红在300万台币以下的金额、采五年后缓课的方向讨论，缓课时以五年前的分红股票金额做为课税的税基。
缓课的对象方面，前述财政部官员表示，财政部是希望能够排除资本主以及大股东，以总经理及以下员工可以缓课。不过经济部则希望总经理以上更高层级得以适用。
前述官员也表示，先前的行政院跨部会会议中财经部分双方暂无结论，短期内将再召开跨部会会议以取得共识。
行政院近期针对〞产业升级方案〞的租税工具召开多场跨部会会议协商，针对员工分红、现金增资、技术入股等三项留才政策工具多做讨论。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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