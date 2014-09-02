《中国债券市场每日交易备忘》--9月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行 不超40亿元人民币三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.66% 国开行不超50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.81% 国开行不超50亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.92% 国开行不超40亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.95% 东莞银行10亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标发行 交通银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.7300% 成都银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7801% 宁波银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001% 平安银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 平安银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501% 平安银行5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 南京银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501% 汉口银行15亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.7000% 华电国际 35亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和光大银行主承 安徽省高速公路控股集团10亿元240天期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 重庆小康工业集团股份2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 安徽建工集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 江苏沙钢集团淮钢特钢股份公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，平安银行和中行主承 中材股份 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承 四川省铁路产业投资集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和交行主承 华映科技 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承 中国电力投资集团50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 秦山第三核电有限公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 招商证券 18亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建行和中行等承销 申银万国证券19亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行和中行等承销 中国铝业公司40亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，渤海银行和中信银行主承 上海浦东现代产业开发3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-)，民生银行和建行主承 黑龙江省高速公路集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和光大银行主承 陆家嘴 40亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和交行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 华夏银行 100亿元10年期发行人选择权(5+5)1428008，票面利率6.14% 重庆巴南经济园区5亿元七年期固息债1480454，票面利率7% 玉溪开发投资公司19亿元七年期固息债1480455，票面利率6.58% 十堰城市基础设施15亿元七年期固息债1480460，票面利率6.58% 台州银行3.74亿元367日优先级信贷资产支持证券(ABS)1489070，票面利率5.75% 中信银行 20亿元186日浮息(一年定存基准)优先A-1档ABS 1489072，基本利差2.19% 中信银行 30.4亿元551日浮息(一年定存基准)优先A-2档ABS 1489073，基本利差2.49% 中信银行5.54亿元825日浮息(一年定存基准)优先B档ABS 1489074，基本利差3.7% 湖北省铁路公司3亿元五年期中票101463013，票面利率6.1% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行60亿元一年期固息增发债140327，发行价101.82元 进出口行60亿元七年期固息增发债140350，发行价100.979元 农发行50亿元一年期固息金融债140444，票面利率4.40% 中国航空技术国际控股有限公司15亿元九个月期超短期融资券 金隅股份 10亿元一年期短融 山东水务发展5.9亿元五年期中票 大唐集团50亿元永续中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中信国安集团10亿元五年期浮息(一年定存基准)中票0982121到期兑付，利差2.03% 中国节能环保集团14亿元五年期中票0982122到期兑付，票面利率5.10% 中国西电 7亿元三年期中票1182239到期兑付，票面利率5.75% 天音控股 4亿元三年期中票1182240到期兑付，票面利率7.24% 中原证券9亿元两个月期短融071434003到期兑付，票面利率4.45% 安徽水利 1亿元一年期短融041360052到期兑付，票面利率6.30% 10附息国债29 100029付息 11国开11 110211付息 13国开39 130239付息 13国开40 130240付息 13西永MTN002 101353007付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国债二级市场相比政策性银行债今年来不甚活跃，让诸多人士开始反思现行国债管理体制。中国银行 < 601988.SS>战略发展部副总经理宗良认为，中国国债管理制度，除了考虑其财政属性，满足财政赤字筹资需要外 ，还应该根据金融市场发展需要，强化其金融属性。 9/3公布8月官方非制造业PMI (7月54.2) 9/8公布8月进出口贸易数据 (7月顺差473亿美元) 9/11公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (7月-0.9%) 居民消费价格指数(CPI) (7月2.3%) 9/13公布8月固定资产投资(不含农户) (1-7月17.0%) 社会消费品零售总额 (7月12.2%) 工业增加值 (7月9.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰中国制造业PMI初值 (8月初值50.3) 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)