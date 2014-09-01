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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 10:29 BJT

台湾债市：五年券殖利率走升，流动性不佳且观望新券效应

路透台北9月1日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一早盘走高。交易员表示，逢周一市场流动性不佳，各方观望本周四将上场的新一期十年券103/13期交易行情，卖压稍大。

交易员表示，由上个月的交易看得出来，8月时五年券殖利率的相对偏低水位1.13%附近的阻力不小，而本周将上场的新一期十年券，又因长券殖利率走高的影响，可能向上弹升，这令五年券殖利率在目前这个偏低水位备受质疑。

〞五年券现在也偏低一点，而且今天流动性也不好，〞一位证券商交易员说。

另一位证券商交易员则表示，目前大型金融机构仍在冷券市场持续抛售五年券，来自冷券市场的卖压也令现券市场压力十足。

10年新一期公债103/13将在周四(9月4日)开始发行前交易，9月23日标售，预计发行400亿台币。

美债周一休市。上周五时交易持稳，持续一周的升势暂竭，因投资者将焦点放在下周倍受关注的欧洲央行政策会议上。指标10年期公债价格 涨2/32，收益率报2.33%。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.1450-1.1600%

本地时间10:17时最新报价：

• 103/10期殖利率升1.8基点报1.540%。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债价格暂停涨势持稳，关注下周欧洲央行政策会议

--中国数据：8月制造业PMI终值降至50.2，为三个月最低--汇丰

--《一周经济焦点》欧元区经济每况愈下，投资者紧盯欧洲央行会议 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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