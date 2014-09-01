台湾债市：五年券殖利率走升，流动性不佳且观望新券效应

交易员表示，由上个月的交易看得出来，8月时五年券殖利率的相对偏低水位1.13%附近的阻力不小，而本周将上场的新一期十年券，又因长券殖利率走高的影响，可能向上弹升，这令五年券殖利率在目前这个偏低水位备受质疑。