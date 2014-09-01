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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 09:57 BJT

《汇市简讯》澳洲经济数据好坏参半，澳元/美元波动不大

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* 澳洲第二季企业库存增幅高于预期，企业获利则下降

* 企业库存反弹将有助提振本周稍后将公布的国内生产总值(GDP)

* 企业获利疲软则将减损GDP结果

* 稍早各项数据公布后，澳元/美元仍徘徊于周五收盘水准0.9134附近 (完)

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