方正中期期货：大连豆粕短期空头氛围仍浓，高库存压力需待化解

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下内容节选自9月1日的《期货日报》：
美豆新作丰产的压力仍然存在，国内港口大豆高库存及油厂豆粕胀库的压力亦需要时间消化，近期连豆粕市场仍将维持弱势运行。
国内方面，近期国内油厂开机率有所下滑。据天下粮仓数据，截至8月22日当周，油厂开机率为48.28%，较上周下降3.16%。随着油厂开机的下滑，油厂库存稍有下降。据悉东部沿海地区豆粕库存在86万吨，较上一周的88万吨稍有回落，但8月下旬后油厂开机率再度增加，下游需求仍显疲弱，豆粕库存或仍处相对高位。目前沿海油厂的未执行合同亦维持350万吨左右的高位水平，油厂也仍不看好豆粕市场，短期内豆粕市场恐仍难有效回暖。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。