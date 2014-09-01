方正中期期货：大连豆粕短期空头氛围仍浓，高库存压力需待化解

国内方面，近期国内油厂开机率有所下滑。据天下粮仓数据，截至8月22日当周，油厂开机率为48.28%，较上周下降3.16%。随着油厂开机的下滑，油厂库存稍有下降。据悉东部沿海地区豆粕库存在86万吨，较上一周的88万吨稍有回落，但8月下旬后油厂开机率再度增加，下游需求仍显疲弱，豆粕库存或仍处相对高位。目前沿海油厂的未执行合同亦维持350万吨左右的高位水平，油厂也仍不看好豆粕市场，短期内豆粕市场恐仍难有效回暖。(完)