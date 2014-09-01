期货日报：郑商所小麦期价将逐渐上扬，麦市迎来需求高峰供应呈现趋紧

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下内容节选自9月1日的《期货日报》：
国内流通粮源减少，而采购需求提升，使得麦市呈现阶段性供给趋紧状态，后期小麦价格将逐渐上扬。
据国家粮食局统计，截至8月20日，河南、山东等11个小麦主产区各类粮食企业累计收购新麦6,795万吨，比上年同期增加2,080万吨，增幅达44%，创下历史同期最高水平，收购量已占总产量的一半以上，市场余粮同比大减。目前政策性小麦收购基本结束，在双节来临之际，部分地区由于流通粮源减少出现价格上涨，山东、河南两省领涨。后期，新麦市场将因托市收购数量明显增加步入阶段性供应紧张格局，挤压效应将在小麦需求旺季显现。
今年北方旱情对国内玉米产量影响的讨论仍在持续，尽管主产区大部分地区旱情已经缓解，但旱情造成玉米减产已是事实。在新玉米上市之前，国内玉米价格或保持高位，小麦在饲料中的替代作用将再次显现。小麦替代比例扩大，进而推升麦价。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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