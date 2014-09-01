中国新股：本轮新股申购冻结资金规模料达7,500亿，申购大军继续扩容

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海9月1日 - 根据路透计算，上周四申购的六只新股共冻结资金6,619.4亿元人民币，若再加上上周五的两只新股申购冻结资金，估计本轮新股冻结资金规模在7,500亿元上下，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加约1,000亿元。
此前部分分析师预估本轮新股冻结资金规模在8,000-10,000亿元。不过考虑到节能风电等三只沪市新股因发行市盈率高于行业平均值而推后三周发行，所以本轮冻结资金规模基本符合预期。
据路透资料，6月和7月新股发行冻结资金的峰值分别为5,617.4亿元和6,547.2亿元。（完）
欲了解中国A股市场新股发行进程，可点选中国已公布新股发行上市日程表 (发稿 林琦; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。