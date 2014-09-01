中国新股：本轮新股申购冻结资金规模料达7,500亿，申购大军继续扩容

路透上海9月1日 - 根据路透计算，上周四申购的六只新股共冻结资金6,619.4亿元人民币，若再加上上周五的两只新股申购冻结资金，估计本轮新股冻结资金规模在7,500亿元上下，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加约1,000亿元。

此前部分分析师预估本轮新股冻结资金规模在8,000-10,000亿元。不过考虑到节能风电等三只沪市新股因发行市盈率高于行业平均值而推后三周发行，所以本轮冻结资金规模基本符合预期。

据路透资料，6月和7月新股发行冻结资金的峰值分别为5,617.4亿元和6,547.2亿元。（完）