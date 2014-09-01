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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 10:19 BJT

台湾经济：每月基本工资调升3.81%至逾2万台币，明年7月生效--劳动部

路透台北9月1日 - 台湾劳动部表示，基本工资审议委员会已于周五傍晚达成共识，自2015年7月1日起，每月基本工资调整至20,008台币，调幅3.81%；每小时基本工资比照调升至120台币，调幅4.34%。

劳动部说明，本次每月基本工资调升后，预估约有186.78万名劳工受惠；除工资调升735台币外，另雇主因而增加的其他法定支出(如劳保、就保及健保保费与劳退金提缴等)，每人每月约增加130元。至于每小时基本工资调升5元后，预估约有44.97万名劳工受惠。

劳动部称，除工资外，雇主因而增加的其他法定支出，每人每小时约增加0.88台币。本次基本工资调整，可有效提升弱势劳工收入，对其维持基本生活有一定助益。

劳动部表示，本次基本工资调整方案，仍将陈报行政院核定。

劳工团体日前赴劳动部抗议，要求调高今年基本工资，月薪喊出一次涨足到2万3,754台币，时薪则为143台币。当时劳动部回应，将征询社会各界意见，作最适当的处理。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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