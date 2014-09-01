台湾经济：每月基本工资调升3.81%至逾2万台币，明年7月生效--劳动部

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北9月1日 - 台湾劳动部表示，基本工资审议委员会已于周五傍晚达成共识，自2015年7月1日起，每月基本工资调整至20,008台币，调幅3.81%；每小时基本工资比照调升至120台币，调幅4.34%。
劳动部说明，本次每月基本工资调升后，预估约有186.78万名劳工受惠；除工资调升735台币外，另雇主因而增加的其他法定支出(如劳保、就保及健保保费与劳退金提缴等)，每人每月约增加130元。至于每小时基本工资调升5元后，预估约有44.97万名劳工受惠。
劳动部称，除工资外，雇主因而增加的其他法定支出，每人每小时约增加0.88台币。本次基本工资调整，可有效提升弱势劳工收入，对其维持基本生活有一定助益。
劳动部表示，本次基本工资调整方案，仍将陈报行政院核定。
劳工团体日前赴劳动部抗议，要求调高今年基本工资，月薪喊出一次涨足到2万3,754台币，时薪则为143台币。当时劳动部回应，将征询社会各界意见，作最适当的处理。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。