台湾经济：每月基本工资调升3.81%至逾2万台币，明年7月生效--劳动部

路透台北9月1日 - 台湾劳动部表示，基本工资审议委员会已于周五傍晚达成共识，自2015年7月1日起，每月基本工资调整至20,008台币，调幅3.81%；每小时基本工资比照调升至120台币，调幅4.34%。

劳动部说明，本次每月基本工资调升后，预估约有186.78万名劳工受惠；除工资调升735台币外，另雇主因而增加的其他法定支出(如劳保、就保及健保保费与劳退金提缴等)，每人每月约增加130元。至于每小时基本工资调升5元后，预估约有44.97万名劳工受惠。

劳动部称，除工资外，雇主因而增加的其他法定支出，每人每小时约增加0.88台币。本次基本工资调整，可有效提升弱势劳工收入，对其维持基本生活有一定助益。

劳动部表示，本次基本工资调整方案，仍将陈报行政院核定。