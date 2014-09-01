台湾汇市：台币实质交易盘初量缩区间微升,受惠于台股表现强势

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北9月1日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易区间微升。交易员指出，由于盘初台湾加权指数 持续表现强势，市场多数偏向微幅看升台币，不过周一交投较显淡静，后续观望外资汇入力道。
汇银人士表示，早盘台股涨幅为主要亚股之冠，加以部分外资偏向少量汇入，令台币盘初区间微扬，而目前价位出口商抛汇意愿低落，仅有部分进口商进场零星买汇，致早盘交投明显较平日清淡。
〞台股看来欲小不易，牵动台币实质交投偏向盘升。〞一位本地民营银行交易人士说。
本地时间10:02，交易员表示，台北外汇成交量为0.74亿美元，交投冷清。台股加权股价指数 则是上涨0.90%，在9,500点上方强势整理。
今日早盘台币主要交易区间区间在29.865-29.885，上交易日主要区间在29.877-29.907。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度与上日尾盘相同；一个月远汇报价 暂报在29.842/29.850左右，上日纽约盘收在29.828。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.860-29.900
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