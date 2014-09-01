香港个股：361度明年春夏季订单同比增长近11%，同店销售料继续改善

路透香港9月1日 - 中国体育用品品牌--361度国际有限公司 周一称，其于2015年春夏季订货会之订单较去年同期增长近11%，鞋类和服装产品之平均售价均有所改善；公司相信，零售门店的同店销售在未来数月继续改善。

另外，361度拟发行人民币计值优先无担保票据，所得款项用于再融资及一般营运资金用途。

361度每年三个订货会中以春夏季订货之规模最大，有超过3,000名特许经营零售商及分销商参加。相关订单于今年第四季起陆续交付，该等收入于本年度入账。

361度于联交所的声明称，这是继2014年冬季订货会录得8%增长后，连续第二次在订货会上录得订单增长。

公司并称，“本集团相信，其特许经营网络大部分已回复盈利能力，而零售门店的同店销售亦可望延续自2013年第四季起的增长趋势，并在未来数月继续改善。”

公司指出，是次订货会之批发折扣维持于零售价格之3.5折，其中部分折扣优惠会转让予零售商。销量方面，鞋类产品录得增长，服装销量则持平。童装的平均售价有所改善，带动订货金额轻微增长。

香港时间10:05，361度跌1.32%，报2.25港元。

历经三年渠道整理、打销库存以及品牌重整之后，中国本地体育品牌2014年由上半年营业额来看，整体呈复苏迹象，其中以安踏 增幅22.4%最多，脱离去年同期衰退。

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