路透调查：英国投资经理8月削减股票持仓，因全球政治紧张情势升温

路透伦敦8月29日 - 路透调查显示，英国投资经理8月削减股票持仓，增持债券配比，因全球政治紧张情势升温，促使他们从风险资产撤资。

路透对10位英国投资经理的月度调查结果于周五公布，调查显示，8月股票持仓量从7月的60.1%下跌逾四个百分点，至55.7%.

现金持有量升至逾一年来最高位8%，同时债券配比从7月的20.9%涨至23.4%。

该调查于8月14日至27日进行，当时加沙、叙利亚及伊拉克北部的冲突加剧，而且俄罗斯与西方就乌克兰问题的紧张关系升级。

“全球经济正在复苏，但负面的地缘政治消息令本已处于较高水准的股市受到打压，”HFM Columbus投资主管Robert Pemberton称。

尽管债券收益率下跌，但资金仍涌入安全资产。德国10年期公债收益率 8月跌至纪录低点0.868%，美国30年期公债收益率 则降至14个月低点3.059%。

在固定收益资产内，投资者增持北美债券，因美国经济显示出强劲复苏迹象。与此同时，投资经理削减英国债券配比，因对英国很快升息的预期降温。

“越来越明显的是，我们处于或接近利率政策某种形式的交叉路口，”Berry资产管理公司投资长Mark Robinson称。

“市场共识目前认为，英国将率先升息，但有迹象显示，美国当局的升息可能早于当前预期。”

较之英国股票，投资者更青睐美国股票，8月将他们的美国股票持仓从7月的27.4%提高至六个月高点31.5%，而将英国股票持仓量从31.9%下调至26.1%。

8月美国股市标准普尔500指数 首次升逾2,000点关口，道琼工业指数 亦触及纪录高位。(完)