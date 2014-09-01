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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 10:31 BJT

日本股市：逆转上周跌势上涨，但经济前景担忧抑制涨势

一个很好的例子就是建筑企业，该类股 上涨1.1%，是表现最佳的板块，投资者寄望于2020年东京奥运会前的建设热潮。

Kajima Corp 上涨0.9%，Kumagai Gumi 跳升5.7%至八年高位。

然而，日本经济4-6月环比年率萎缩6.8%后，市场愈发认为复苏势头并不特别强劲。

“日本经济复苏似乎弱于最初预期。消费降幅超出预期，”Sumitomo Life Insurance股票投资部门主管Hiroshi Ono表示。

市场人士称，如此担忧可能是日经指数近几周表现欠佳的主要原因。

东证股价指数 和JPX日经400指数 均上涨0.2%。(完)
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