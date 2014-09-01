路透调查：布兰特原油2015年均价料为105.30美元，美国原油料98.50美元

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
* 布兰特原油2015年均价料为105.30美元；美国原油料为98.50美元
* 布兰特原油-美国原油2014年平均价差料为7.50美元，2015年料为6.80美元
路透8月29日 - 尽管伊拉克和利比亚等产油国的冲突不断，路透调查显示，油市分析师普遍认为美国页岩油供应增加，加上全球需求迟滞，将抑制明年的油价。
路透调查的28名分析师平均预估，布兰特原油 2015年均价料每桶105.30美元，基本上和7月调查时预估的105.20美元相仿。布兰特原油今年迄今均价在108.13美元，2013年则为108.70美元。
调查并预估西德克萨斯中质油(WTI，即美国原油) 明年均价为每桶98.50美元，高于7月调查预估的97.30美元。今年迄今美国原油均价为100.50美元。
CRISIL Research主管Rahul Prithiani认为，未来三年页岩油产油边际成本料低于WTI油价，美国石油产量将增加。
美国能源资料协会(EIA)近来预测，美国2015年石油日均产量预计增至1972年来最高的930万桶。
除美国页岩油外，DNB Markets分析师Torbjørn Kjus预期加拿大、巴西、中国和俄罗斯的供应的增长也意义重大。
分析师预估，明年非石油输出国组织(OPEC)供应增长将超过需求增长，令对OPEC石油的需求降低。
巴克莱分析师称，政治风险可能抑制伊朗、利比亚和伊拉克的产量，2014年和2015年对油价提供支撑。
调查显示，布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R2014年料自去年的每桶10.58美元收窄至7.50美元，2015年则降至6.80美元。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)