路透调查：布兰特原油2015年均价料为105.30美元，美国原油料98.50美元

* 布兰特原油2015年均价料为105.30美元；美国原油料为98.50美元

* 布兰特原油-美国原油2014年平均价差料为7.50美元，2015年料为6.80美元

路透8月29日 - 尽管伊拉克和利比亚等产油国的冲突不断，路透调查显示，油市分析师普遍认为美国页岩油供应增加，加上全球需求迟滞，将抑制明年的油价。

路透调查的28名分析师平均预估，布兰特原油 2015年均价料每桶105.30美元，基本上和7月调查时预估的105.20美元相仿。布兰特原油今年迄今均价在108.13美元，2013年则为108.70美元。

调查并预估西德克萨斯中质油(WTI，即美国原油) 明年均价为每桶98.50美元，高于7月调查预估的97.30美元。今年迄今美国原油均价为100.50美元。

CRISIL Research主管Rahul Prithiani认为，未来三年页岩油产油边际成本料低于WTI油价，美国石油产量将增加。

美国能源资料协会(EIA)近来预测，美国2015年石油日均产量预计增至1972年来最高的930万桶。

除美国页岩油外，DNB Markets分析师Torbjørn Kjus预期加拿大、巴西、中国和俄罗斯的供应的增长也意义重大。

分析师预估，明年非石油输出国组织(OPEC)供应增长将超过需求增长，令对OPEC石油的需求降低。

巴克莱分析师称，政治风险可能抑制伊朗、利比亚和伊拉克的产量，2014年和2015年对油价提供支撑。