台湾股市：盘中上涨，半导体和汽车类股劲扬

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北9月1日 - 台湾股市周一盘中上涨0.89%，之前公布的一项调查强烈显示台湾制造业有改善迹象。
0217 GMT，加权股价指数 上升83.79点至9,520.06点，上周五收低0.44%。
周一公布调查显示，汇丰台湾8月制造业采购经理人指数(PMI)创40个月高位 。
电子类指数 上扬1.13%，半导体类指数 劲升2.08%，汽车类指数 则上涨1.62%。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。