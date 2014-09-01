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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 10:37 BJT

台湾股市：盘中上涨，半导体和汽车类股劲扬

路透台北9月1日 - 台湾股市周一盘中上涨0.89%，之前公布的一项调查强烈显示台湾制造业有改善迹象。

0217 GMT，加权股价指数 上升83.79点至9,520.06点，上周五收低0.44%。

周一公布调查显示，汇丰台湾8月制造业采购经理人指数(PMI)创40个月高位 。

电子类指数 上扬1.13%，半导体类指数 劲升2.08%，汽车类指数 则上涨1.62%。(完)
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