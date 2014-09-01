券商观点：中国A股将在短暂盘整后重拾升势，相关大盘蓝筹股更为受益--中金

路透北京9月1日 - 中国知名券商--中金公司周一发布报告称，随着沪港通的临近和国企改革的进一步推进，A股“红九月”可期，市场将在短暂盘整后重拾升势，相关大盘蓝筹股将更为受益。

报告指出，尽管8月份经济数据可能仍将疲弱，但市场已反应较多，与此同时改革也在持续推进，国企改革呈遍地开花之势，对9月份市场走势保持乐观。

此外，上市公司中报显示QFII在目前额度已饱和情况下，较一季度仍有明显增仓，海外资金连续12周净流入中国股票，以及全球型基金近两月对中国仓位配置比例明显提升，显示海外投资者在加大对中国股市的关注度。

建议配合军工行业及沪港通和国企改革两大主题，以及大众消费、京津冀、新能源汽车及锂电池产业链等个股。

而上周A股上市公司中报已披露完毕。整体看，A股中报业绩收入与盈利增速见底反弹。分行业来看，下游消费相关行业增速仍然稳健，快于整体盈利增速。考虑到目前过高的盈利预期，小盘股业绩普遍存在不达预期的风险。

报告认为，二季度相比一季度资产负债率上升最快的行业大多数来自需求仍有较大释放潜力的领域。相反，部分杠杆较高的投资相关行业杠杆水平在下降，或者上升幅度较低，表明定向宽松的货币政策可能已经起到部分作用。

报告强调，非金融企业平均借贷成本（当期年化利息支出/期初、期末债务平均值）达5.1%，处历史较高水平。金融企业利润占比仍处较高水平，而非金融企业财务费用率也处于高位。非金融企业由2013年度汇兑净收益转为净损失。

报告分析称，地产行业毛利进一步下滑，“去库存”压力山大。房地产行业上半年盈利同比下降7.6%。净负债率达127%，处历史最高水平。存货占总资产比达65.3%，创历史新高。