台湾企业:中国经济减缓为台湾企业未来面临的主要信用风险--中华信评

路透台北9月1日 - 中华信用评等公司（中华信评）在今天发布的「台湾大型企业在景气复苏之路上持续遭遇阻力」分析研究报告中指出，中国经济成长的减缓以及部分产业的产能过剩情况，仍将是台湾企业未来一年中将面临的主要信用风险。

该篇研究报告的分析对象为台湾2013年营收排名前50大企业，文中并罗列几个此次研究分析的主要发现。特别是：零售、半导体以及电信产业是台湾前50大企业中信用结构最为强健的族群，景气循环性高之交通运输及金属公司的信用结构则为最弱。

另外，此次对台湾前50大企业的研究分析同时显示，高科技公司的财务体质较非科技公司强健，因为高科技公司较偏向保守的财务杠杆政策，有助于这些业者针对其快速变化的业务领域做出因应，进而可对其信用品质形成保护。

中华信评预期，台湾的前50大企业应可在未来12至18个月期间大致改善其获利能力。全球经济景气的逐步增强以及大宗物资价格的下降，在近几季中已成为台湾经济活动的支撑力道，象征着出口业者的前景改善。不过并非所有业者都已脱离风险。

中华信评企业评等部副总裁萧黎明特别指出，“我们相信，对中国大陆的营收集中性较高的产业，一旦中国经济成长出现更大且超出中华信评基本假设情境预估水准的减缓幅度，则有可能导致其各项信用比率与获利能力指标遭到削弱。

他并称，台湾的钢铁业者与化学业者将特别容易受到中国经济成长率变动的影响，因为这些产业的产能过剩情况在过去几年中累增。

报告中亦提到来自韩国竞争对手的成长对台湾信用结构造成的威胁性，特别是如果韩国与中国间的自由贸易协定实施后，而台湾与中国间的类似自由贸易协定却无法落实时。台湾与韩国在化学、钢铁以及薄膜电晶体液晶显示器（thin-film-transistor liquid crystal display；简称TFT-LCD）面板方面的业者，过去几年在亚太地区一直有颇为激烈的竞争。

不过，萧黎明补充指出，台湾竞争的银行业与国内金融市场充裕的资金情势，应可为大型企业提供短期的流动性缓冲，...持有现金部位的成本很低，也有助台湾的大型企业继续在其帐上保持高现金余额部位与较强的流动性，以因应未来可能出现的衰退情势。