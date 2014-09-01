中国货币市场：主要回购利率走低，IPO申购资金解冻料将对冲短期扰动

路透北京9月1日 - 进入9月首个交易日，中国银行间流动性整体偏向宽松，货币市场主要回购利率 全线下行，其中14天品种降幅超20个基点(bp)。

交易员表示，短期资金将面临例行存款准备金清算，及中秋节现金需求提升的扰动，不过明日起第三轮新股申购资金陆续解冻有助对冲前述影响。

”今天是月初，感觉各个期限的供给还都是挺均衡的，不难借，资金面偏松，真是觉得好神奇，没想到新股申购这几天资金面比预期要好不少，我们之前还特意借了七天的钱来跨过这几天。“华南一银行交易员称。

根据路透计算，上周四申购的六只新股共冻结资金6,619.4亿元人民币，若再加上上周五的两只新股申购冻结资金，估计本轮新股冻结资金规模在7,500亿元上下，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加约1,000亿元。

另一银行交易员提到，预期本月5号准备金补缴概率较大，而且本周末将是中秋节小假期，现金需求提升，这些都将从场内抽离资金。

”明天陆续有(IPO)冻结资金出来，所以我们大概会等到周三左右看看吧，看是否要准备一些跨节的钱。“她说。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8499 2.9185 -6.86

七天 3.5119 3.6730 -16.11

14天 4.0432 4.2660 -22.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.9300 4.6800 +25.00

七天 4.4900 3.8300 +66.00

14天 4.3000 4.5000 -20.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9000 3.0000 -10.00

七天 3.5000 3.7900 -29.00

14天 4.0600 4.2500 -19.00

Shibor

其中:隔夜 2.9060 2.9080 -0.20

七天 3.5840 3.6720 -8.80

三个月 4.6665 4.6659 +0.06