中国货币市场：主要回购利率走低，IPO申购资金解冻料将对冲短期扰动

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京9月1日 - 进入9月首个交易日，中国银行间流动性整体偏向宽松，货币市场主要回购利率 全线下行，其中14天品种降幅超20个基点(bp)。
交易员表示，短期资金将面临例行存款准备金清算，及中秋节现金需求提升的扰动，不过明日起第三轮新股申购资金陆续解冻有助对冲前述影响。
”今天是月初，感觉各个期限的供给还都是挺均衡的，不难借，资金面偏松，真是觉得好神奇，没想到新股申购这几天资金面比预期要好不少，我们之前还特意借了七天的钱来跨过这几天。“华南一银行交易员称。
根据路透计算，上周四申购的六只新股共冻结资金6,619.4亿元人民币，若再加上上周五的两只新股申购冻结资金，估计本轮新股冻结资金规模在7,500亿元上下，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加约1,000亿元。
另一银行交易员提到，预期本月5号准备金补缴概率较大，而且本周末将是中秋节小假期，现金需求提升，这些都将从场内抽离资金。
”明天陆续有(IPO)冻结资金出来，所以我们大概会等到周三左右看看吧，看是否要准备一些跨节的钱。“她说。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8499 2.9185 -6.86
七天 3.5119 3.6730 -16.11
14天 4.0432 4.2660 -22.28
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.9300 4.6800 +25.00
七天 4.4900 3.8300 +66.00
14天 4.3000 4.5000 -20.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9000 3.0000 -10.00
七天 3.5000 3.7900 -29.00
14天 4.0600 4.2500 -19.00
Shibor
其中:隔夜 2.9060 2.9080 -0.20
七天 3.5840 3.6720 -8.80
三个月 4.6665 4.6659 +0.06
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 吴云凌/黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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