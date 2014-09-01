《全球市场》亚股克服中国经济数据欠佳影响小涨，欧元跌至一年新低

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
日本7月家庭支出降幅超过预期，工业生产继6月骤降之后也仍表现暗淡，表明疲软的出口以及4月消费税上调对经济造成的拖累可能会比预期的时间更长。
但周一早上公布的数据显示，第二季资本支出较上年同期增长3.0%，企业投资呈温和复苏。但按季则下滑，暗示国内生产总值(GDP)修正值数据可能将确认，经济创下2011年3月地震以来最大降幅。
“日本经济复苏似乎比原先预期更弱。消费下滑程度超过预期，”住友生命保险股市投资主管Hiroshi Ono称。
英国、加拿大及澳洲本周将召开货币政策会议，周二由澳洲央行打头阵。
一般预期澳洲央行将维持指标利率2.5%不变，为连续第13次按兵不动。
大宗商品方面，现货钯金 上涨约0.5%，至每盎司904.47美元，接近周五触及的13年半高位。现货金 跌约0.1%，至1,286.19美元，上周周线小涨。
美国原油期货 下跌约0.2%，至每桶95.79美元，8月月线收低。(完) (编译 白云/张明钧/王颖/朱晓/蔡美珍；审校 王兴亚/徐文焰/张若琪/于春红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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