澳新汇市：澳元和新西兰元兑欧元守住涨幅，兑美元持稳

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
欧元若跌破1.4040澳元，则可能测试1.3714，这是2012-2014年涨势的50%回档位。
澳元兑美元 报0.9332，距离上周触及的高位0.9374不远，在美元全线走强和中国经济疲弱迹象面前，澳元再次表现出韧性。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至51.1，连升五个月后转为下滑。
汇丰/Markit周一联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.2，7月终值为51.7。
澳洲国民银行外汇策略全球联席主管Ray Attrill说，“数据需要比预期的偏差更多，澳元才会有所反应。”
新西兰元兑美元 本月伊始持稳于0.8365附近。
“新西兰元的负面动能维持完好。我们预计将跌破0.8310美元，并跌向0.8250，”Westpac资深分析师Imre Speizer称。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。