澳新汇市：澳元和新西兰元兑欧元守住涨幅，兑美元持稳

欧元若跌破1.4040澳元，则可能测试1.3714，这是2012-2014年涨势的50%回档位。

澳元兑美元 报0.9332，距离上周触及的高位0.9374不远，在美元全线走强和中国经济疲弱迹象面前，澳元再次表现出韧性。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至51.1，连升五个月后转为下滑。

汇丰/Markit周一联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.2，7月终值为51.7。

澳洲国民银行外汇策略全球联席主管Ray Attrill说，“数据需要比预期的偏差更多，澳元才会有所反应。”

新西兰元兑美元 本月伊始持稳于0.8365附近。

“新西兰元的负面动能维持完好。我们预计将跌破0.8310美元，并跌向0.8250，”Westpac资深分析师Imre Speizer称。(完)