新闻稿：台湾科技业面临大陆同业竞争风险持续升高--中华信评

(以下为中华信评发布的新闻稿)

路透9月1日 - 中华信用评等公司（中华信评）在今天发布的「台湾科技硬体业面临来自大陆同业的竞争风险持续升高」分析研究报告中指出：中国低价IT产品及零组件制造商的崛起，已对较成熟之台湾业者构成明显的威胁。

该篇报告中特别提到，台湾业者信用结构因中国竞争对手崛起而面临的压力正逐渐增加当中，特别是在品牌硬体与TFT-LCD面板业方面，但对个别业者的影响程度则有所不同。

中华信评分析师许智清表示：「我们预期， 中国的品牌科技硬体公司可望在未来几季中明显扩大其市占率，进而使大陆本土的供应链系统获得增强。」许智清说：「技术领先地位以及产品与服务的差异化，将是可长期协助台湾科技业者维持其市占率的关键因素。」

近几年来，中国快速成长的科技产品市场、低成本结构以及其做为全球科技产品制造中心而在各类产品制造上所累积的学习曲线，已支持中国的科技业出现快速增长，而且此一趋势未来几年仍将持续。另外，中国政府透过对重点发展科技产业［包括半导体与薄膜电晶体液晶显示器（简称TFT-LCD）制造等］的各项政策，展现出其对科技业发展非常支持的态度。

报告中提到，台湾的品牌科技公司与TFT-LCD面板制造业者将因来自中国的竞争厂商数量日益增长而面临最高的竞争风险，不过半导体与电子制造服务业者应可因应日益激烈的挑战。

许智清指出：「中国品牌科技硬体公司的成长将可为中国孕育出更强健的本土供应链，并进而为在亚太区科技供应链中的台湾科技业者带来额外的竞争压力。」不过，许智清也表示：「我们相信，台湾绝大部分的大型高科技公司目前应可继续受惠于其本身的规模优势、产品差异化以及技术领导地位等，来缓和此竞争威胁。不过标准化程度较高产品的制造业者，则可能因来自中国大陆的竞争压力升高而受挫。」

报告中亦提到：与中国签订的货贸协定将可为一些台湾科技公司带来在价格竞争方面的正面效益，特别是TFT-LCD业者。但此效益可能无法扩及至其它科技行业，因为这些台湾业者目前都有显着的产出来自中国大陆，而且事实上目前中国对大部分科技产品与零组件的进口关税已经为零。