《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(9月1日-5日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：十三五规划应“远近结合”，用结构性改革破解难题--总理

中国国务院总理李克强日前主持会议部署”十三五“（2016-2020）规划编制启动工作。他表示，研究编制规划要远近结合，更加注重以解决长远问题的办法来应对当前挑战，并需着力用结构性改革破解结构性难题。

--中国经济：京津冀一体化应在交通、生态和产业重点领域率先突破--副总理

中国国务院副总理张高丽周四称，京津冀一体化要加快实施交通、生态、产业三个重点领域率先突破，着力推动网络化布局、智能化管理、一体化服务，构建便捷高效、绿色环保的综合交通运输体系。

--中国环保：排污权交易试点可拓宽企业融资渠道，缓解融资难--环保部

中国环境保护部总量司副司长黄小赠周四表示，推进排污权交易试点能够拓宽企业融资渠道，对缓解中小企业融资难等问题有促进作用。

--中国能源：要控制能源消费总量，建立健全市场化能源价格机制--副总理

中国国务院副总理张高丽称，中国要控制能源消费总量，有效落实节能优先方针，把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，并建立健全反映市场供求关系的能源价格机制。

--中国政策：强化预算约束清理整顿小金库，部署加快发展体育产业--国务院

中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究完善预算管理促进财政收支规范透明的相关意见，开展清理整顿”小金库“的行动，并部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身。

--中国政策：海运强国发展战略出炉，将加快兼并重组及发展混合所有制

中国为打造海运强国及帮助行业走出低谷，首次从国家层面发布海运发展战略，明确提出加快企业兼并重组、发展混合所有制、优化船队结构及引导运力有序增长等任务。

--《焦点》中国制造业扩张步伐放缓，经济下行压力犹在仍需政策支持

中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均自数月高点回调，因需求下降抑制生产，导致新订单和生产指数双双快速下滑。这表明中国经济内生下行压力仍然存在，未来仍需政策支持。

--中国数据：汇丰8月服务业PMI升至17个月高位，新业务大幅反弹

汇丰中国8月服务业PMI自上月的纪录低点强劲反弹，并创下17个月高点，新业务大幅回升带动服务业增长步伐加快。

--《焦点》中国预算法修改历时10年终过关，地方举债阳光化但基调仍谨慎

历经10年，素有“经济宪法”之称的中国预算法修改终于四审过关，将开启新一轮财税体制改革大幕，其中明确地方政府可发债集资、引入全口径预算、强制预算公开并接受人大监督等，无疑是最亮眼所在。

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--《独家新闻》中国上市房企将获准发行中票并用于普通商品房--消息

中国正致力于应对房地产市场所面临的调整压力，在各地方政府陆续松绑限购后，近期有关房地产市场融资方面亦吹来暖风。三位消息人士周三表示，监管层近日已向部分债券承销机构传达了房地产行业的最新政策动向，将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据。

--中国保险：未来七年保险资金可运用规模预计将超20万亿元--保监会主席

中国保监会主席项俊波周四表示，2020年中国保费收入将达到5.1万亿元人民币；2014年到2020年，七年间保险资金可运用规模预计将超过20万亿元。

--中国证券：资本市场改革措施效果显现，股市运行上有所体现--证监会

近两个月中国A股市场走强，并引发“牛市来了吗”的大讨论。中国证监会新闻发言人邓舸近日表示，资本市场各项改革措施的效果开始逐步显现，同时宏观经济稳中向好，市场流动性比较充裕，融资成本有望下降，激发了市场活力，市场信心有所增强，股市运行也反映了这种变化。

--中国证券：上半年公司业绩增速剔除金融业和“两桶油”后有所回落--报载

中国沪深两市上市公司半年报业绩披露已收官，上海证券报周一报导指出，今年上半年2,558家上市公司整体净利润同比增长9.47%，增速较一季度有所回升。但剔除金融类公司和中国石化、中国石油“两桶油”后，增速有所回落。

--《焦点》中资银行失之存贷利差收之债市，交易性收入成新摇钱树

中资上市银行上半年业绩尘埃落定，金融脱媒所带来负债成本压力 ，令传统存贷款业务利差缩窄，而来自固定收益投资的交易性收入推动多家银行净息差不降 反升，也令交易性收入成为银行新盈利增长点的趋势开始显山露水。

--中港个股：农行称9月和10月都有优先股好的发行窗口--高层

有望抢跑中国首只优先股的中国农业银行高层周二表示，9月和10月都有优先股好的发行窗口，未来还会视情况会考虑在香港发行优先股。

--离岸人民币：中国银行优先股已委任9家承销商，望10月底发行

为避免资本水平滑落至监管警戒线，中国银行筹备境外发行不超过400亿元人民币等值优先股计划，有望在10月底前发行，目前已委任9家机构担任承销商。

--《焦点》沪港通为中国资本账户开放探路，汇率风险不容小觑

预计10月正式开通的沪港通，在铺设境内与离岸人民币资金南下与北上的通途同时，亦是在为中国资本账户开放的深水区改革探路，但其中的汇率风险不容小觑。考虑到人民币兑美元汇率日波幅限制以及沪港通交易规模的控制，分析人士认为，沪港通在开通初期并不会引发太大的汇率风险顾虑，但随着持有股票的时间延长，或者人民币汇率波幅进一步扩大，沪港通交易过程中的汇率风险亦将不断凸显。

--《焦点》创纪录的汇兑损失暂难改变中国企业负债外币化偏好

中国A股上市公司半年报汇兑损失总额突破百亿元人民币，创出汇改九年来新高，舆论矛头指向人民币大幅波动后企业应对不力。但实际上，对于大部分对外币融资采取敞口策略的企业而言，上半年财务报告中出现的“汇兑损失”只是财务费用在账面上少省了一笔钱，与主业亏损有着云泥之别。 ========================================================================== 【行业/公司】

--中国能源：周二起汽柴油价每吨分别调降105元和100元，实现三连降

中国国家发改委周一通知称，决定自周二（2日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低105元和100元人民币。这是年初以来第11次调整成品油价格，也是连续第三次下调。

--中国房地产：8月百城住宅均价环比四连降但跌幅缩窄，仍处下行调整期

中国指数研究院公布的8月百城新建住宅均价环比四连跌但跌幅缩小，而易居一手房价格288指数环比亦连续五个月下滑，显示中国房地产市场依然处在下行调整时期，后续市场演变仍需观察宏观与市场环境变化趋向。

--中国期货：8月期市成交规模环比下降，交易所月末持仓多增长--协会

中国期货业协会最新统计资料表明，8月全国期货市场交易规模较上月有所下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量和成交额分别下降13.58%和25.94%，环比亦均下降。

--中国农业：今年玉米料减产至2.15亿吨,因旱情损及单产--粮油信息中心

中国国家粮油信息中心周一称，虽然东北地区旱情有所缓解，但今年的玉米单产下降已成定局，预计全年玉米产量为2.15亿吨，比上年减产300万吨。

--中国钢铁：8月下旬重点企业粗钢日产量167.68万吨，旬环比大降8.35%--中钢协

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，8月下旬重点企业粗钢日产量167.68万吨，减量15.28万吨，旬环比大降8.35%，这一数据为三月下旬以来最低。

--中港个股：万科再抛商业地产项目，以约16.5亿元出售万狮置业90%股权

中国最大房地产公司--万科周五公告称，与RECO NANSHAN PRIVATE LIMITED订立出售协议，以约16.51亿元人民币出售上海万狮置业有限公司90%股权；并与买方就万狮置业的未来经营及管理订立合营公司协议。

--香港新股：中国最大租车公司神州展开IPO，拟筹高至4.68亿美元--消息

据路透周五引述一名知情人士称，中国最大租车公司--神州租车有限公司开始其香港首次公开发售（IPO）计划，拟筹高至4.68亿美元（约36.2亿港元），所得款项主要用于扩大车队和减债。

--中国企业：铁路总公司上半年亏损53.56亿元，负债达3.43万亿--审计报告