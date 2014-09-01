中国新债：农发行周四将招标增发至多180亿元三期债，期限一至三年

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海9月1日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(4日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过180亿元人民币，各期债上限均为60亿元，期限一至三年。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述三期债为农发行今年第32期 、第40期 和第43期 的增发债，对应期限分别为两年、三年和一年。
具体发行条款如下：
32期二次增发 40期二次增发 43期首次增发
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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元
期限/计息方式 两年固息 三年固息 一年固息
招标时间 2/3年：9/4 10:00-11:00 1年：9/4 10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 9月9日 9月9日 9月10日
起息日 5月5日 7月21日 8月21日
发行期 9/5-9/9 9/5-9/9 9/5-9/10
上市日 9月15日 9月15日 9月12日
票面利率 5.00% 4.92% 4.30%
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.05%
------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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