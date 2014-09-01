中国新债：农发行周四将招标增发至多180亿元三期债，期限一至三年

路透上海9月1日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(4日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过180亿元人民币，各期债上限均为60亿元，期限一至三年。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述三期债为农发行今年第32期 、第40期 和第43期 的增发债，对应期限分别为两年、三年和一年。

具体发行条款如下：

32期二次增发 40期二次增发 43期首次增发

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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元

期限/计息方式 两年固息 三年固息 一年固息

招标时间 2/3年：9/4 10:00-11:00 1年：9/4 10:00-11:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 9月9日 9月9日 9月10日

起息日 5月5日 7月21日 8月21日

发行期 9/5-9/9 9/5-9/9 9/5-9/10

上市日 9月15日 9月15日 9月12日

票面利率 5.00% 4.92% 4.30%

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.05%

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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)