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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 11:15 BJT

韩国股市：早盘走疲，受出口数据欠佳打压

路透首尔9月1日 - 韩国股市周一早盘走势困顿，投资人持续退场观望，因数据显示韩国月度出口再度疲软。

0220GMT，综合股价指数 下跌0.02%，报2,068.08点。

周一公布的官方数据显示，韩国8月出口小跌，低于市场预期，凸显出在全球需求持续疲软之际，韩国经济复苏仍脆弱不稳。

“虽然出口小幅下滑部分可归咎于工作天数较少，但我们确实看到和第二季相比复苏脚步有点弱，”未来资产证券分析师Park Hee-chan称。(完)
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