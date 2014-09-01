韩国股市：早盘走疲，受出口数据欠佳打压

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔9月1日 - 韩国股市周一早盘走势困顿，投资人持续退场观望，因数据显示韩国月度出口再度疲软。
0220GMT，综合股价指数 下跌0.02%，报2,068.08点。
周一公布的官方数据显示，韩国8月出口小跌，低于市场预期，凸显出在全球需求持续疲软之际，韩国经济复苏仍脆弱不稳。
“虽然出口小幅下滑部分可归咎于工作天数较少，但我们确实看到和第二季相比复苏脚步有点弱，”未来资产证券分析师Park Hee-chan称。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。