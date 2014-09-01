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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 11:17 BJT

韩国汇市：韩元/美元早盘小幅下滑，因美元受数据激励全线走坚

路透首尔9月1日 - 韩元兑美元 周一早盘略下滑，美元在乐观美国经济数据鼓舞下全线走坚。

0220GMT时，韩元兑美元 报1,014.5。

三年期韩债期货9月合约 持平于107.02。

0220GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,014.5 1,014.0

日圆/韩元 9.7361/399 9.7420

韩国公债期货 * 107.02 107.02

韩国综合股价指数 2,068.08 2,068.54

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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