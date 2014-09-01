韩国汇市：韩元/美元早盘小幅下滑，因美元受数据激励全线走坚

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔9月1日 - 韩元兑美元 周一早盘略下滑，美元在乐观美国经济数据鼓舞下全线走坚。
0220GMT时，韩元兑美元 报1,014.5。
三年期韩债期货9月合约 持平于107.02。
0220GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,014.5 1,014.0
日圆/韩元 9.7361/399 9.7420
韩国公债期货 * 107.02 107.02
韩国综合股价指数 2,068.08 2,068.54
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。