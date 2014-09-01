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货币新闻 | 2014年 9月 1日 星期一 11:52 BJT

《焦点》澳洲第二季企业库存增幅创逾一年来最高，料提振经济成长

决策者大多正面看待房价上扬，视此为鼓励重振房屋建筑的必要条件，不过澳洲央行已警告投机客不要兴奋过头。

对央行来说，幸运的是，在第二季数据高企之后，最近几个月整体通胀的压力看似已有所缓解。

由道明证券(TD Securities)和Melbourne Institute公布的数据显示，澳洲8月TD-MI通胀指标持平，7月上升0.2%；8月年增率放缓至2.5%，7月为2.6%，6月则高见3.0%。

这是自1月以来最疲弱的速度，且正好位于澳洲央行长期目标区间2-3%的中间。

“我们的衡量指标显示，第三季的通胀压力温和，”道明证券亚太研究主管Annette Beacher称。

“澳洲央行持续表达关于澳洲经济一旦在矿业荣景结束时的不确定性，因此我们预计明天的会议仍然会‘维持利率稳定’。”(完) (编译 杜明霞/许娜/白云/陈宗琦；审校 高琦/龚芳/蔡美珍)
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