《焦点》澳洲第二季企业库存增幅创逾一年来最高，料提振经济成长

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
决策者大多正面看待房价上扬，视此为鼓励重振房屋建筑的必要条件，不过澳洲央行已警告投机客不要兴奋过头。
对央行来说，幸运的是，在第二季数据高企之后，最近几个月整体通胀的压力看似已有所缓解。
由道明证券(TD Securities)和Melbourne Institute公布的数据显示，澳洲8月TD-MI通胀指标持平，7月上升0.2%；8月年增率放缓至2.5%，7月为2.6%，6月则高见3.0%。
这是自1月以来最疲弱的速度，且正好位于澳洲央行长期目标区间2-3%的中间。
“我们的衡量指标显示，第三季的通胀压力温和，”道明证券亚太研究主管Annette Beacher称。
“澳洲央行持续表达关于澳洲经济一旦在矿业荣景结束时的不确定性，因此我们预计明天的会议仍然会‘维持利率稳定’。”(完) (编译 杜明霞/许娜/白云/陈宗琦；审校 高琦/龚芳/蔡美珍)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)