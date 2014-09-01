表格：德国第二季经季节调整GDP终值为环比萎缩0.2%，同比增0.8%

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透柏林9月1日 - 德国联邦统计局周一公布：
* 德国第二季经季节调整国内生产总值(GDP)终值为较前季萎缩0.2%
* 德国第二季GDP终值为较上年同期增长0.8%
* 德国第二季民间消费较上季增长0.1%，政府支出增长0.1%
* 德国第二季总资本投资较上季下滑2.3%
* 德国第二季出口较上季增长0.9%，进口增长1.6%
* 德国第一季GDP确认为较上季增长0.7%，较上年同期增长2.5%
以下为详细数据(%,括号内数据为前值):
德国GDP变动 2014年第二季 2014年第一季
较第一季 较2013年第四季
GDP变动率 -0.2 +0.7
民间消费 +0.1 +0.8
公共支出 +0.1 +0.4
总资本支出 -2.3 +2.9
- 设备支出 -0.4 +2.1
- 建筑投资 -4.2 +4.1
出口 +0.9 0.0
进口 +1.6 +0.5
对实质GDP贡献(百分点) 2014年第二季 2014年第一季
较第一季 较2013年第四季
国内需求 +0.1 +0.9
民间消费 +0.1 +0.4
公共支出 0.0 +0.1
总资本支出 -0.5 +0.6
- 设备支出 -0.0 +0.1
- 建筑支出 -0.4 +0.4
库存 +0.4 -0.2
对外贸易 -0.2 -0.2
2014年第二季 2014年第一季
较2013年第二季 较2013年第一季
GDP变动率(未经调整) +0.8 +2.5
GDP变动率(经调整) +1.2 +2.3
注:较前季数据经过季节和工作日因素调整.(完)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)