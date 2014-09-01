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货币新闻 | 2014年 9月 1日 星期一 14:20 BJT

表格：德国第二季经季节调整GDP终值为环比萎缩0.2%，同比增0.8%

路透柏林9月1日 - 德国联邦统计局周一公布：

* 德国第二季经季节调整国内生产总值(GDP)终值为较前季萎缩0.2%

* 德国第二季GDP终值为较上年同期增长0.8%

* 德国第二季民间消费较上季增长0.1%，政府支出增长0.1%

* 德国第二季总资本投资较上季下滑2.3%

* 德国第二季出口较上季增长0.9%，进口增长1.6%

* 德国第一季GDP确认为较上季增长0.7%，较上年同期增长2.5%

以下为详细数据(%,括号内数据为前值):

德国GDP变动 2014年第二季 2014年第一季

较第一季 较2013年第四季

GDP变动率 -0.2 +0.7

民间消费 +0.1 +0.8

公共支出 +0.1 +0.4

总资本支出 -2.3 +2.9

- 设备支出 -0.4 +2.1

- 建筑投资 -4.2 +4.1

出口 +0.9 0.0

进口 +1.6 +0.5

对实质GDP贡献(百分点) 2014年第二季 2014年第一季

较第一季 较2013年第四季

国内需求 +0.1 +0.9

民间消费 +0.1 +0.4

公共支出 0.0 +0.1

总资本支出 -0.5 +0.6

- 设备支出 -0.0 +0.1

- 建筑支出 -0.4 +0.4

库存 +0.4 -0.2

对外贸易 -0.2 -0.2

2014年第二季 2014年第一季

较2013年第二季 较2013年第一季

GDP变动率(未经调整) +0.8 +2.5

GDP变动率(经调整) +1.2 +2.3

注:较前季数据经过季节和工作日因素调整.(完)
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