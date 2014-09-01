路透调查：全球投资者对股市态度日趋谨慎，股票平均配比较上月降低

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透伦敦8月29日 - 一份路透调查周五显示，全球投资者8月开始缩减资产组合中的股票配比，因国际紧张局势升级和市场越发认为股票市场即将触顶。
来自美国、英国、欧洲和日本的48位投资长与基金经理参与了这份月度调查。结果显示，全球平衡型投资组合的股票平均配置比例从上月的52.5%下降到了50.7%。
这是5月以来的最低股票配比水平，并且较上个月出现180度的大转弯。7月时，股票配比达到逾两年最高位，因股票市场接近月初触及的历史高位。
投资者认为，俄罗斯与乌克兰局势恶化、中东地区的动荡、欧洲经济成长乏力以及美国和英国的加息前景，都让其对股票开始怀有谨慎态度。
“必须承认，地缘政治风险仍有很多。近来欧洲和中国的周期性不确定性状况也有所抬头，”ING Investment Management资产组合专家Steven Steyaert说。
“因此，考虑到股市实际上并未脱离今年高位太远，我们上周决定是时候下调依然偏多的股票仓位了。”
追踪发达经济体股价的MSCI明晟全球指数 目前在1,748点，较7月所及纪录高位1,765.77点下跌不到1%。
投资者还观察美国联邦储备理事会(美联储/FED)和英国央行动向，寻找他们即将结束宽松货币政策的迹象。
“非传统的货币刺激政策依然存在，继续为股市提供着支撑，但有越来越多的证据表明，在利率政策问题上，我们已经、或者接近走到十字路口，”Berry Asset Management投资长Mark Robinson表示。
在市场较为波动时，投资者将资金从股市撤出，转而投入风险较低的资产中。现金配比从5.6%提高到6%；债券配比从35.2%提升到了35.9%。
房地产在资产组合中的配比也从2%小幅提高到了2.2%。
包括大宗商品、对冲基金和私募股权的另类投资，建议的平均配比也从上月的4.8%上升到了5.1%。
路透对10位英国投资经理的月度调查结果显示，8月股票持仓量从7月的60.1%下跌逾四个百分点，至55.7%。
路透对11位欧洲投资长和基金经理人的调查发现，其平衡投资组合的股票平均建议配比从一个月前的49%降至45.7%，为2013年9月以来最低。
针对12家基金经理机构的调查显示，他们的模型投资组合在配置上没有变化。股票持仓比例仍为56.1%，现金配比处于六年高点，占4.9%。 (完) (编译 洪曦; 审校 许娜)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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