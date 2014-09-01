台湾债市：RP利率稳于区间之内，月初资金明显回笼

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北9月1日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一平稳于区间之内。资金调度人士表示，月初资金明显回笼，投信找券需求大，令RP利率向区间低位靠拢。
交易员表示，月初资金明显转为宽裕，这令RP利率向区间低位靠拢。而票券商在经历上月底拉高了票/债的库存之后，今日趁着投信资金转多，引导投信的资金落点到较长天期。整体而言资金情势宽松平稳。
〞今天的钱是多很多，很明显。〞一位证券商交易员说。
另一家证券商交易员则表示，9月底逢季底以及央行将召开理监事会议，预估届时资金情势将较为吃紧。不过到月中之前预料资金都能够维持类似目前平稳宽裕的局面。
台湾央行将于本月25日(周四)召开第三季的全体理监事会议。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，0.53%成交较多，上日的少数成交高点0.55%，今日已不复见；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，今日低位偏多。
今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%，同上日；10天左右公司债附买回利率成交也同上日在0.53-0.55%，利率高位以二周以上天期为主。
本周债券交割或还本：周一中租迪和40亿台币公司债还本、台电32.5亿台币公司债还本，周四元大银行63亿台币次顺位金融债交割，周五5亿台币玉山银行次顺位金融债还本。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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