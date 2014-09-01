台湾债市：RP利率稳于区间之内，月初资金明显回笼

路透台北9月1日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一平稳于区间之内。资金调度人士表示，月初资金明显回笼，投信找券需求大，令RP利率向区间低位靠拢。

交易员表示，月初资金明显转为宽裕，这令RP利率向区间低位靠拢。而票券商在经历上月底拉高了票/债的库存之后，今日趁着投信资金转多，引导投信的资金落点到较长天期。整体而言资金情势宽松平稳。

〞今天的钱是多很多，很明显。〞一位证券商交易员说。

另一家证券商交易员则表示，9月底逢季底以及央行将召开理监事会议，预估届时资金情势将较为吃紧。不过到月中之前预料资金都能够维持类似目前平稳宽裕的局面。

台湾央行将于本月25日(周四)召开第三季的全体理监事会议。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，0.53%成交较多，上日的少数成交高点0.55%，今日已不复见；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，今日低位偏多。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%，同上日；10天左右公司债附买回利率成交也同上日在0.53-0.55%，利率高位以二周以上天期为主。