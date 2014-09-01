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货币新闻 | 2014年 9月 1日 星期一 15:40 BJT

表格：瑞士8月PMI为52.9，不及路透调查预估

路透苏黎士9月1日 - 周一公布的数据显示，瑞士8月经季节调整的采购经理人指数(PMI)自前月的54.3降至52.9。

本项数据由SVME采购经理人协会及瑞士信贷共同汇整。

以下为详细数据

(经季节性调整)

2014年8月 2014年7月 2013年8月

PMI 52.9 54.3 54.7

路透调查预估中值为53.3。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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