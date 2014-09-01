表格：瑞士8月PMI为52.9，不及路透调查预估

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透苏黎士9月1日 - 周一公布的数据显示，瑞士8月经季节调整的采购经理人指数(PMI)自前月的54.3降至52.9。
本项数据由SVME采购经理人协会及瑞士信贷共同汇整。
以下为详细数据
(经季节性调整)
2014年8月 2014年7月 2013年8月
PMI 52.9 54.3 54.7
路透调查预估中值为53.3。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)