中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，期限三年

路透上海9月2日 - 中国财政部周二公告称，将于下周三(10日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币记账式固息国债，期限三年。

刊登在中国财政部网站的公告显示，上述债券为今年第20期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债9月11日开始计息，利息按年支付；招标结束至9月15日进行分销，9月17日起上市交易，发行手续费为承销面值的0.05%。（完）

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