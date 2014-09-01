两岸金融：两岸银行监理平台会议尚未达成9月召开共识--消息

路透台北9月1日 - 两位台湾官方消息人士周一称，由于中国银监会忙于处理9月22-25日召开的国际银行监督官大会，因此迄今两岸官方尚未达成9月在北京召开第四度两岸银行监理平台会议("金银会")的共识。

此前台湾金管会主委曾铭宗曾释出对岸希望9月召开“金银四会”，不过中国官方似乎尚未敲定时程。一位官方消息人士表示，大陆银监会9月要办国际性重要会议，双方尚未对9月召开“金银四会”达成共识，9月仍属基层沟通会议。

“9月根本来不及。”另一位官方消息人士说。

上述消息人士指出，目前两岸双方对于“金银四会”时程及议程皆尚未决议，只不过两岸服务贸易协议仍卡关台湾立法院，因此“金银四会”在市场准入部分较难达成协议。

目前金银会已召开过三回，前面两会皆是半年一次，上次则在去年4月，让间距拉长至逾一年；至于金证会--“两岸证券监理平台会议”与金保会--“两岸保险监理平台会议”则是2013年才展开首次会谈，时间点分别为去年的1月及10月。