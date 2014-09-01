两岸金融：两岸银行监理平台会议尚未达成9月召开共识--消息

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透台北9月1日 - 两位台湾官方消息人士周一称，由于中国银监会忙于处理9月22-25日召开的国际银行监督官大会，因此迄今两岸官方尚未达成9月在北京召开第四度两岸银行监理平台会议("金银会")的共识。
此前台湾金管会主委曾铭宗曾释出对岸希望9月召开“金银四会”，不过中国官方似乎尚未敲定时程。一位官方消息人士表示，大陆银监会9月要办国际性重要会议，双方尚未对9月召开“金银四会”达成共识，9月仍属基层沟通会议。
“9月根本来不及。”另一位官方消息人士说。
上述消息人士指出，目前两岸双方对于“金银四会”时程及议程皆尚未决议，只不过两岸服务贸易协议仍卡关台湾立法院，因此“金银四会”在市场准入部分较难达成协议。
目前金银会已召开过三回，前面两会皆是半年一次，上次则在去年4月，让间距拉长至逾一年；至于金证会--“两岸证券监理平台会议”与金保会--“两岸保险监理平台会议”则是2013年才展开首次会谈，时间点分别为去年的1月及10月。
台湾经济日报此前报导称，9月有机会召开的第四次两岸银行监理合作平台会议，金管会也将争取同省异地支行范围，从福建扩大到广东、江苏，让台资银行在大陆遍地开花。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)