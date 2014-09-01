法国数据：8月制造业PMI终值触及15个月低点

“产出大降，导致企业8月进一步削减聘雇、采购和库存水平，”Markit分析师Jack Kennedy表示。

“这种全面疲弱已在近几个月司空见惯，仍鲜有迹象表明未来情况会很快好转。”

制造业疲弱加深了法国总统奥朗德(Francois Hollande)的压力。奥朗德试图重振经济并创造就业。