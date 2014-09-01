法国数据：8月制造业PMI终值触及15个月低点

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
“产出大降，导致企业8月进一步削减聘雇、采购和库存水平，”Markit分析师Jack Kennedy表示。
“这种全面疲弱已在近几个月司空见惯，仍鲜有迹象表明未来情况会很快好转。”
制造业疲弱加深了法国总统奥朗德(Francois Hollande)的压力。奥朗德试图重振经济并创造就业。
8月PMI初值显示法国整体企业活动低迷，服务业有所改善，但强健程度也不足以全面抵消制造业的糟糕表现。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 张明钧/田建华)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)