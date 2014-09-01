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货币新闻 | 2014年 9月 1日 星期一 15:59 BJT

法国数据：8月制造业PMI终值触及15个月低点

“产出大降，导致企业8月进一步削减聘雇、采购和库存水平，”Markit分析师Jack Kennedy表示。

“这种全面疲弱已在近几个月司空见惯，仍鲜有迹象表明未来情况会很快好转。”

制造业疲弱加深了法国总统奥朗德(Francois Hollande)的压力。奥朗德试图重振经济并创造就业。

8月PMI初值显示法国整体企业活动低迷，服务业有所改善，但强健程度也不足以全面抵消制造业的糟糕表现。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 张明钧/田建华)
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