更新版 2-中国汇市：人民币即期微幅收升，6.14元关口附近市场偏谨慎

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 人民币即期微幅收升 * 中间价跟随强势美元走贬 * 大行购汇时有出现 * 接近6.14元时市场偏谨慎 路透北京9月1日 - 中国人民币兑美元 周一微幅收升，中间价则跟随强势美 元走贬。盘面上净结汇压力较重，但在6.14元前期高位附近交投较为谨慎，大行购汇时有出 现，限制做多热情。 “感觉短期内像之前一周升一两百个点的情况不会出现了。”一外资行交易员说，整体 上客盘结汇还是偏大，主要升值压力还是来源于贸易项下的顺差，但在6.14元附近市场比较 犹豫，短期升势可能趋缓。 交易人士认为，目前美元强势信号明显，离岸市场CNH走势弱于境内，加之今天的PMI数 据亦不佳，市场表现都较为谨慎。 即期日内一度触及6.1387元近两周高位，较上日收盘价升值逾0.07%，但随后在数家中 资大行购汇盘影响下回缩至6.14元上方，令最终涨幅收窄至0.01%。 受新订单和生产指数双双下滑的拖累，中国8月官方采购经理人指数(PMI)连升五个月后 出现回调，市场需求继续保持扩张，但增速放缓，表明经济存在一定的下行压力。 全球汇市方面，欧元周一亚洲盘初下滑至一年新低，因乌克兰局势恶化，不过美国周一 适逢假期以及本周稍晚主要央行公布决议，将可能使得投资者离场观望。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1428 6.1432 0.01% 中间价 6.1680 6.1647 -0.05% 成交额 129亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.48% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 73 6.1387 6.1460 2014年来即期升贬值幅度 -1.45% 1年期美元/人民币掉期升水< 1243 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :44 1年期NDF 6.2220/50 6.228 CNH即期 6.1439/59 6.1484 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。