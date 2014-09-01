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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 16:49 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期微幅收升，6.14元关口附近市场偏谨慎

* 人民币即期微幅收升
    * 中间价跟随强势美元走贬
    * 大行购汇时有出现
    * 接近6.14元时市场偏谨慎

    路透北京9月1日 - 中国人民币兑美元 周一微幅收升，中间价则跟随强势美
元走贬。盘面上净结汇压力较重，但在6.14元前期高位附近交投较为谨慎，大行购汇时有出
现，限制做多热情。
        
    “感觉短期内像之前一周升一两百个点的情况不会出现了。”一外资行交易员说，整体
上客盘结汇还是偏大，主要升值压力还是来源于贸易项下的顺差，但在6.14元附近市场比较
犹豫，短期升势可能趋缓。
    
    交易人士认为，目前美元强势信号明显，离岸市场CNH走势弱于境内，加之今天的PMI数
据亦不佳，市场表现都较为谨慎。
    
    即期日内一度触及6.1387元近两周高位，较上日收盘价升值逾0.07%，但随后在数家中
资大行购汇盘影响下回缩至6.14元上方，令最终涨幅收窄至0.01%。
    
    受新订单和生产指数双双下滑的拖累，中国8月官方采购经理人指数(PMI)连升五个月后
出现回调，市场需求继续保持扩张，但增速放缓，表明经济存在一定的下行压力。 
    
    全球汇市方面，欧元周一亚洲盘初下滑至一年新低，因乌克兰局势恶化，不过美国周一
适逢假期以及本周稍晚主要央行公布决议，将可能使得投资者离场观望。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日             上日        升贬
 即期成交价格               6.1428           6.1432      0.01%
 中间价                     6.1680           6.1647      -0.05%
 成交额                     129亿美元                    
                                                         
 日内相对于中间价最大波幅   0.48% (上限±2%  日高        日低
                            )                            
 日内波动幅度(pips)         73               6.1387      6.1460
 2014年来即期升贬值幅度     -1.45%                       
 1年期美元/人民币掉期升水<  1243                         
 CNY1Y=CFXS>                                             
                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16  今日             上日        
 :44                                                     
 1年期NDF                   6.2220/50        6.228       
 CNH即期                    6.1439/59        6.1484      
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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