版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 1日 星期一 16:06 BJT

德国数据：8月制造业PMI终值跌至51.4，创11个月低点

“德国制造业拉响警笛，”Markit分析师Oliver Kolodseike称，若企业继续裁员并减少采购活动，则制造业复苏存在风险。

“调查数据显示，制造业看似处于降温趋势中，产出和新订单增长降至很低水平，远低于年初的水平。”

因国内和国外订单增长低于7月，且产出增幅大幅放缓，企业连续第三个月裁员。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐