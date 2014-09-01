德国数据：8月制造业PMI终值跌至51.4，创11个月低点

“德国制造业拉响警笛，”Markit分析师Oliver Kolodseike称，若企业继续裁员并减少采购活动，则制造业复苏存在风险。

“调查数据显示，制造业看似处于降温趋势中，产出和新订单增长降至很低水平，远低于年初的水平。”