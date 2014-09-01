德国数据：8月制造业PMI终值跌至51.4，创11个月低点

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
“德国制造业拉响警笛，”Markit分析师Oliver Kolodseike称，若企业继续裁员并减少采购活动，则制造业复苏存在风险。
“调查数据显示，制造业看似处于降温趋势中，产出和新订单增长降至很低水平，远低于年初的水平。”
因国内和国外订单增长低于7月，且产出增幅大幅放缓，企业连续第三个月裁员。(完)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)