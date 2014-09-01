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货币新闻 | 2014年 9月 1日 星期一 16:12 BJT

欧元区数据：8月制造业增速放缓，俄乌危机冲击企业活动--PMI

被视作能良好反映经济增长的指标--产出指数跌至14个月低位，从7月的52.7降至51.0，不过高于初值的50.9。

Markit资深分析师Rob Dobson称，“虽然有点增长总要比不增长强，但是经济和地缘政治不确定性给制造业带来的刹车影响愈发明显。”

周一公布的调查显示，德国制造业8月扩张速度为11个月来最低，新订单及产出增速减弱，进一步显示德国经济正在放缓。

“制造业放缓可能助燃分析师对于进一步推出货币或财政刺激措施的预期。”

此前公布的一项路透调查发现，欧洲央行可能最晚在明年3月启动量化宽松政策，买入ABS以阻止出现通缩，并推动本地区的经济成长。 (完)
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