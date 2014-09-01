欧元区数据：8月制造业增速放缓，俄乌危机冲击企业活动--PMI

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
被视作能良好反映经济增长的指标--产出指数跌至14个月低位，从7月的52.7降至51.0，不过高于初值的50.9。
Markit资深分析师Rob Dobson称，“虽然有点增长总要比不增长强，但是经济和地缘政治不确定性给制造业带来的刹车影响愈发明显。”
周一公布的调查显示，德国制造业8月扩张速度为11个月来最低，新订单及产出增速减弱，进一步显示德国经济正在放缓。
“制造业放缓可能助燃分析师对于进一步推出货币或财政刺激措施的预期。”
此前公布的一项路透调查发现，欧洲央行可能最晚在明年3月启动量化宽松政策，买入ABS以阻止出现通缩，并推动本地区的经济成长。 (完)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)