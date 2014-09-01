英国数据：8月制造业增速为14个月来最慢

制造业PMI指数的下滑是受到新订单分项指数的拖累。8月新订单指数从前月的56.8降至52.9，为2013年4月以来最低，且创下两年以来最大单月降幅。此外，工厂聘雇人员的速度也创下2013年6月以来最低。

稍早公布的欧元区报告显示，欧元区制造业增速在8月放缓，略微低于初值，因新订单走弱，并且乌克兰紧张局势令企业活动受到冲击。

“现在已经越来越明显，面对不断升温的地缘政治紧张局势和全球市场的不确定性，英国企业活动无法独善其身。”Markit的资深分析师Rob Dobson说道，“特别是当这些事件影响到英国最大贸易伙伴--欧元区的经济增长和企业信心时，就更加明显了。”

他还补充道，英国制造业扩张速度仍然略高于长期均值，但消费者、中间商和投资品生产商都遭遇了制造活动的放缓。

Markit报告还指出，虽然制造业的就业整体有所增长，但主要得益于中小型企业的雇佣增多，而大型企业的整体雇佣数量则下滑。

报告称，物价上涨压力仍然低迷，因企业产出物价增速为3月以来最低。（完）