表格：英国7月抵押贷款批准件数降至66,569件

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透伦敦9月1日 - 英国央行周一公布：
* 7月抵押贷款批准件数为66,569件(预估为66,600件)；6月为67,085件
* 7月抵押贷款发放金额增加23亿英镑(预估为增加20亿英镑)；6月为增加22亿英镑
* 7月消费者信贷增加11亿英镑(预估为增加5.5亿英镑)，6月为增加7亿英镑
* 7月M4货供额较前月增长0.3%，较上年同期减少1.0%
具体数据如下(括号中为前值)：
7月 6月 预估
抵押贷款批准件数 66,569 67,085 (67,196) 66,600
对个人贷款(单位10亿英镑)
7月 6月 预估
总净贷款 3.4 2.8 (2.5) --
房屋抵押贷款 2.3 2.2 (2.1) 2.0
消费者信贷 1.1 0.7 (0.4) 0.6
M4货币供应量数据(%):
7月 6月
M4 较上月(经季节调整) 0.3 0.1 (0.1)
M4 较上年同期 -1.0 -0.7 (-0.6) (完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)