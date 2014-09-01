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货币新闻 | 2014年 9月 1日 星期一 16:37 BJT

表格：英国7月抵押贷款批准件数降至66,569件

路透伦敦9月1日 - 英国央行周一公布：

* 7月抵押贷款批准件数为66,569件(预估为66,600件)；6月为67,085件

* 7月抵押贷款发放金额增加23亿英镑(预估为增加20亿英镑)；6月为增加22亿英镑

* 7月消费者信贷增加11亿英镑(预估为增加5.5亿英镑)，6月为增加7亿英镑

* 7月M4货供额较前月增长0.3%，较上年同期减少1.0%

具体数据如下(括号中为前值)：

7月 6月 预估

抵押贷款批准件数 66,569 67,085 (67,196) 66,600

对个人贷款(单位10亿英镑)

7月 6月 预估

总净贷款 3.4 2.8 (2.5) --

房屋抵押贷款 2.3 2.2 (2.1) 2.0

消费者信贷 1.1 0.7 (0.4) 0.6

M4货币供应量数据(%):

7月 6月

M4 较上月(经季节调整) 0.3 0.1 (0.1)

M4 较上年同期 -1.0 -0.7 (-0.6) (完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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