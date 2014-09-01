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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 11:48 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元延续上周盘整格局

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* 澳元/新西兰元延续上周的盘整格局，数据影响不大

* 动量指标呈现中性，5日、10日和20日移动均线向上，趋势确立

* 只要守住1.1100的支撑水准，就有望瞄准去年9月-今年1月跌势的61.8%回档位1.1215

* 明日的澳洲央行决议和声明，及澳洲建筑许可数据，或能促使该货币对做出突破

* 伦敦盘低位1.1143和纽约盘高点1.1176为初步支撑/阻力

* 图表 link.reuters.com/huq72w (完)

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