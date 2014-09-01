《KALETSKY专栏》欧元危机蠢蠢欲动，欧洲能化危机为机遇吗？

可以说，欧洲经济困境的根源之一就在于政策轻重缓急失当。例如，货币扩张政策搭配财政刺激(暂时减税或注入公共支出)会更有效果得多。但是，要是货币扩张遇上过早的财政整顿，两者都注定失败。

结构改革通常进展缓慢而且短期内难以实现增长。因此它应被视为宏观经济政策的补充，而非货币及财政扩张的先决条件。大幅减少公共支出尽管可以提高长期效率，却会降低短期增长；因此，应该在改革进程尾声再实施大幅减支，而不要像欧盟执委会和德国政府要求的那样，在减税前就“预先紧缩”。

鉴于这些和众多其他因素，外界当然会怀疑欧洲摆脱经济停滞的意愿。这就提出了第三个也是最重要的问题：梅克尔会允许欧洲自救吗？

要是根据梅克尔的公开言论，答案就是否定的。官方层面，德国政府甚至拒绝讨论放宽一点欧盟预算法规，也不接受国际货币基金组织(IMF)、美国、日本、中国等主要经济体信奉的经济逻辑。不过，这真的是她的立场吗？即便是，她又还能坚持多久？

由于法国和南欧经济衰退以及对俄制裁带动德国经济走软，梅克尔在推行德国观点时也不再那么强硬。同时，法国、意大利和西班牙都遭遇改革压力，奥朗德、伦齐和拉霍伊的政治宝座也都面临挑战。这个意义上讲，奥朗德政府经历的内乱也给梅克尔上了一课。要是她过于顽固不化，恐怕会失去全部盟友，面对一些公开反对德国的政客，比如勒庞、蒙特布尔和贝鲁斯柯尼等真正的狠角色。梅克尔可不想收拾这幅烂摊子。

因此，奥朗德和梅克尔可能实际上共同导演了本周的政治剧变，至少是非正式地进行协作。假设奥朗德和梅克尔最后认识到，因为欧洲经济指标近期大降，急需财政和货币再膨胀政策。对梅克尔而言很难做出这样的妥协，因为她曾激烈反对放宽欧盟预算目标，且对量化宽松(QE)等货币“实验”表示极为保留的态度。为了避免丢脸，她会采取转移注意力的战术。蒙特布尔要求财政再膨胀就完美地分散了注意力，而且他还攻击梅克尔操控了欧洲经济政策。