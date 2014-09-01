《KALETSKY专栏》欧元危机蠢蠢欲动，欧洲能化危机为机遇吗？

标题新闻：马克龙和勒庞料在法国大选第一轮投票中胜出--Le Monde/Cevipof民调
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可以说，欧洲经济困境的根源之一就在于政策轻重缓急失当。例如，货币扩张政策搭配财政刺激(暂时减税或注入公共支出)会更有效果得多。但是，要是货币扩张遇上过早的财政整顿，两者都注定失败。
结构改革通常进展缓慢而且短期内难以实现增长。因此它应被视为宏观经济政策的补充，而非货币及财政扩张的先决条件。大幅减少公共支出尽管可以提高长期效率，却会降低短期增长；因此，应该在改革进程尾声再实施大幅减支，而不要像欧盟执委会和德国政府要求的那样，在减税前就“预先紧缩”。
鉴于这些和众多其他因素，外界当然会怀疑欧洲摆脱经济停滞的意愿。这就提出了第三个也是最重要的问题：梅克尔会允许欧洲自救吗？
要是根据梅克尔的公开言论，答案就是否定的。官方层面，德国政府甚至拒绝讨论放宽一点欧盟预算法规，也不接受国际货币基金组织(IMF)、美国、日本、中国等主要经济体信奉的经济逻辑。不过，这真的是她的立场吗？即便是，她又还能坚持多久？
由于法国和南欧经济衰退以及对俄制裁带动德国经济走软，梅克尔在推行德国观点时也不再那么强硬。同时，法国、意大利和西班牙都遭遇改革压力，奥朗德、伦齐和拉霍伊的政治宝座也都面临挑战。这个意义上讲，奥朗德政府经历的内乱也给梅克尔上了一课。要是她过于顽固不化，恐怕会失去全部盟友，面对一些公开反对德国的政客，比如勒庞、蒙特布尔和贝鲁斯柯尼等真正的狠角色。梅克尔可不想收拾这幅烂摊子。
因此，奥朗德和梅克尔可能实际上共同导演了本周的政治剧变，至少是非正式地进行协作。假设奥朗德和梅克尔最后认识到，因为欧洲经济指标近期大降，急需财政和货币再膨胀政策。对梅克尔而言很难做出这样的妥协，因为她曾激烈反对放宽欧盟预算目标，且对量化宽松(QE)等货币“实验”表示极为保留的态度。为了避免丢脸，她会采取转移注意力的战术。蒙特布尔要求财政再膨胀就完美地分散了注意力，而且他还攻击梅克尔操控了欧洲经济政策。
将蒙特布尔解职，有助于奥朗德体现他对德国主导经济的认可和对欧盟财政规定的遵守。帮完梅克尔这个大忙后，奥朗德也可以继续时不时地打破这些规定。这种扭曲的功利主义现在却成为欧洲最大的希望，欧盟的政治经济乱象可见一斑。(完) (译文审校 郑茵/张明钧)
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路透4月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家牵头行兼 簿记行星展银行为国动网络通信集团(简称：国动集团)重新启动了一笔3 亿元人民币(4,360万美元)三年定期贷款。国动集团是中国民营通信基础 设施服务供应商，去年因为未能及时提供经审计的财务资料等原因，未能 完成这笔贷款的筹集。 这次金额从去年7月的贷款目标3.5亿元人民币下调。这笔贷款是国动 集团计划一共融资10亿人民币的第一阶段。所获融资将用于营运资金及资 本支出。 一名消息人士表示，重新启动的贷款利率较高，但费用较低，结果综 合收益与去年那次差不多。 这次贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的115%，去年3.5亿元贷 款计划则为110%。 承诺1.5亿人民币以上的银行获得主办行头衔，前端费75个基点，而 去年的条件是承诺2亿人民币以上的前端费是150个基点。承诺8,000万至1 .4亿人民币的银行获得安排行头衔，前端费70个基点；承诺5,000-7,000 万人民币的银行为高级经理行，前端费26个基点。 在5月8日前承
0637GMT * 欧元/日圆买盘仍良好，上探技术位 * 重新突破下行200小时移动均线切入位116.48，亚洲时段突破116.2 8至116.60 * 亦突破下行日线一目均衡转换线切入位116.50 * 回到周线一目云区，底部在115.60，118.46为一目均衡基准线切入 位，118.47为55周移动均线切入位 * 上行幅度存在不确定性，周日的法国大选第一轮投票临近 * 利差、美元/日圆以及欧元/美元走势受关注(完) (编译 王琛；审校 张荻)