《中国金融债发行日程表》--9月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 至多180 3/5/7/10 周二招标 固息增发债 9/3-9/4 (今年第19-22期债增发) *农发行 至多60 2 周四招标 固息增发债 9/5-9/9 至多60 3 周四招标 固息增发债 9/5-9/9 至多60 1 周四招标 固息增发债 9/5-9/10 (今年第32、40和43期债增发) *进出口行 60 1 4.2895% 固息增发债 8/29-9/2 (中标收益率，第27期债增发) 60 7 4.9595% 固息增发债 8/29-9/2 (中标收益率，第50期债增发) 农发行 50 1 4.40% 固息金融债 8/26-9/2 (今年第44期金融债) 50 3 4.7927% 固息增发债 8/26-9/1 (今年40期一次增发) 50 5 4.8991% 固息增发债 8/26-9/1 (今年39期三次增发) 农发行 100-200 -- -- -- 9/11 农发行 100-200 -- -- -- 9/22 农发行 100-200 -- -- -- 10/16 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。