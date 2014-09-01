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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 13:06 BJT

《中国金融债发行日程表》--9月1日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
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 *国开行      至多180       3/5/7/10     周二招标      固息增发债    9/3-9/4
                                    (今年第19-22期债增发)
 *农发行      至多60           2         周四招标      固息增发债    9/5-9/9
              至多60           3         周四招标      固息增发债    9/5-9/9
              至多60           1         周四招标      固息增发债    9/5-9/10
                                    (今年第32、40和43期债增发)
 *进出口行      60             1         4.2895%       固息增发债    8/29-9/2
                                    (中标收益率，第27期债增发)
                60             7         4.9595%       固息增发债    8/29-9/2
                                    (中标收益率，第50期债增发)
  农发行        50             1          4.40%        固息金融债    8/26-9/2
                                    (今年第44期金融债)
                50             3          4.7927%      固息增发债    8/26-9/1
                                    (今年40期一次增发)
                50             5          4.8991%      固息增发债    8/26-9/1
                                    (今年39期三次增发)          
  农发行      100-200          --          --            --             9/11
  农发行      100-200          --          --            --             9/22
  农发行      100-200          --          --            --            10/16
  农发行      100-200          --          --            --            11/10

  注: *表示新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 吴芳)
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